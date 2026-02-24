Prima parte a Canonului cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul a fost rostit la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime”

Luni, 23 februarie 2026, prima zi a Postului cel Mare al Învierii Domnului din acest an, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu Vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a oficiat, la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, prima parte a Slujbei Canonului cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul, înconjurat de un sobor de preoți format din slujitorii Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” Baia Mare și cadre didactice universitare de la Domeniul Teologie Ortodoxă „Justinian Arhiepiscopul” al Centrului Universitar Nord din Baia Mare și de la Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Iosif Mărturisitorul din Maramureș”, Baia Mare.

Soborul a fost alcătuit din Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial social-filantropic și misionar, Protos. Serafim Bilț, eclesiarhul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” Baia Mare, Prof. Univ. Dr. Habil. Adrian Gh. Paul, de la Domeniul Teologie „Justinian Arhiepiscopul” al Centrului Universitar Nord, Pr. Lect. Univ. Dr. Petrică Aurelian Covaciu, Pr. Prof. Florin Hoban, directorul Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare, Pr. Dr. Claudiu Ciascai, duhovnicul Seminarului, Pr. Florin Bălan, Pr. Ionuț Pleș, Arhid. Vasile Pop, consilier eparhial pentru protocol.

Răspunsurile au fost date de diaconi și teologi, de grupul elevilor seminariști și cântăreți din strana Catedralei.

După încheierea Canonului cel Mare, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul a rostit un cuvânt de învățătură plin de învățăminte duhovnicești de care trebuie să ținem seamă în acest post, din care vă redăm un fragment:

„Ce așteaptă Dumnezeu de la noi? Așteaptă să ne pocăim. Așteaptă ca să ne cerem iertare. Să ne cerem iertare de la Dumnezeu. Și cum ne cerem noi iertare, iubiți credincioși, de la Dumnezeu, mă puteți întreba? Păi ne-a lăsat Dumnezeu, a lăsat Mântuitorul Iisus Hristos în Biserica lui care este stâlp și temelia adevărului, a lăsat acest mare dar și această mare binecuvântare: taina Sfintei Mărturisiri, a spovedaniei, prin care fiecare dintre noi, mărturisindu-ne păcatele și fărădelegile pe care le-am făcut, ele sunt șterse din Cartea Veșniciei și din Cartea Celui Rău, acolo unde sunt consemnate atunci când le-am înfăptuit, ele sunt scrise acolo, iar prin pocăință, prin spovedanie, ele sunt șterse. Avem, din mila lui Dumnezeu, Părinții Bisericii care au acest har și dar primit de la Mântuitorul Iisus Hristos. Ne aducem aminte ce a spus Domnul în ziua Învierii Sfinților Apostoli, când le-a dat putere: a suflat asupra lor și le-a zis: luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele vor fi iertate și cărora le veți ține ținute vor fi. Deci, iubiți credincioși, ce ne rămâne la noi în această perioadă a Sfântului și Marelui Post și nu numai după ce ieșim din perioada Sfântului Post în toate zilele vieții noastre? Atunci când am greșit, atunci când am păcătuit, sufletul ne este încărcat. De ce credeți dumneavoastră că lumea aceasta nu-și găsește drumul ei? O împărăție se ridică împotriva altei împărății. Războaie și vești de războaie au fost de la facerea lumii, o împărăție s-a ridicat împotriva altei împărății, dar acum parcă sunt mai multe. Se spune că acum, în zilele noastre, sunt 250 de focare de război în lume, iar cel mai cumplit este aici, în apropierea noastră, în Ucraina când un stat agresează alt stat, frații între ei se omoară și în atâtea alte locuri de pe fața Pământului. 250 de focare de război unde se moare pe capete. Oamenii nu mai vor să știe de Dumnezeu, cât de plini de păcate și de fărădelegi sunt, și de dorința de înveșnicire pe acest Pământ, încât uită că sunt trecători prin această lume și în această viață și se consideră cum ar fi stăpânii lumii, fără să se uite în buletin sau să se mai uite câteodată în oglindă să vadă că părul albit și, spune psalmistul că zilele omului sunt 70 de ani, 80 de ani, și ce este mai mult decât aceștia osteneală și durere și ne vom duce.”

La prima slujbă a Canonului cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare a fost arhiplină, ca la un mare praznic.

Andrei Fărcaș, redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre”