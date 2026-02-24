Primăvara aceasta, tradiția mărțișorului întâlnește măiestria formelor și a culorilor la „Târgul de Mărțișor” din Târgu Lăpuș, un eveniment dedicat frumosului, ce va avea loc în perioada 24 februarie – 10 martie 2026.
Mărțișoarele vor putea fi admirate și cumpărate din piațeta situată în fața Casei de Cultură „Vasile Grigore Latiș”. Deschiderea coincide cu sărbătoarea de Dragobete, momentul în care dragostea și creativitatea se împletesc simbolic. Este prilejul perfect pentru a descoperi cadouri cu un design deosebit: de la mărțișoare fine, flori, piese de decor, articole vestimentare create manual și multe altele.
Târg de Mărțișor la Târgu Lăpuș
