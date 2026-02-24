Târg de Mărțișor la Târgu Lăpuș

ANUNŢ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

ASOCIAŢIA ESPERANDO BAIA MARE, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu, pentru proiectul „Extindere şi refuncţionalizare parţială clădire P (C7) pentru centru de hidroterapie”, propus a fi amplasat în municipiul Baia Mare, str. Colonia Topitorilor nr. 14A, judeţul Maramureş.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul DJM Maramureş, din localitatea Baia Mare, str. Iza nr. 1A, în zilele de luni – joi, între orele 8 şi 16.30, iar vineri, între orele 8 şi 14 şi la sediul beneficiarului.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul ANMAP – DJM Maramureş.