În ultima ședință de consiliu local, aleșii Băii Mari au votat trecerea fostului sediu Remin în patrimoniul orașului. În acest fel va fi salvată o clădire emblematică pentru municipiul reședință de județ. În plus, pe viitor, acolo se dorește mutarea Primăriei Baia Mare.
„După ani de abandon, o clădire – simbol a orașului nostru, parte din istoria comunității băimărene, intră în patrimoniul municipiului Baia Mare. Consiliul Local a votat alocarea necesară efectuării tranzacției, pasul decisiv înainte de preluarea oficială a fostului sediu Remin. Nu doar salvăm o clădire emblematică, ci îi redăm rostul în folosul băimărenilor. Destinația sa finală: viitorul sediu al Primăriei Baia Mare”, a anunțat Doru Dăncuș, primarul orașului.
Clădirea Remin intră oficial în patrimoniul Băii Mari
În ultima ședință de consiliu local, aleșii Băii Mari au votat trecerea fostului sediu Remin în patrimoniul orașului. În acest fel va fi salvată o clădire emblematică pentru municipiul reședință de județ. În plus, pe viitor, acolo se dorește mutarea Primăriei Baia Mare.