Deficit de personal în centrele sociale

În cadrul ședinței de Dialog Social care s-a desfășurat la Prefectura Maramureș a fost discutată problema lipsei de personal din centrele sociale. Această situație pune o mare presiune pe angajați și, în anumite cazuri, pune în pericol chiar siguranța acestora. La întâlnire au participat prefectul Florian Sălăjeanu, președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Valer Zetea, și subprefecta Eniko Krizsanovszki, alături de membrii comisiei și reprezentanții instituțiilor implicate.

„Discuțiile au vizat situația din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș, unde lipsa numărului necesar de lucrători în centrele cu beneficiari pune presiune majoră pe personal, generează riscuri de securitate și poate conduce la incidente grave. Au fost semnalate dificultăți privind respectarea normelor SSM, volumul de muncă ridicat, dar și întârzieri sau probleme legate de drepturile salariale, fiind solicitată completarea urgentă a schemelor de personal”, au precizat oficialii prefecturii.