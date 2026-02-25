Elevii de la Liceul „Emil Racoviță” revin la școală în spații noi

Elevii Liceului „Emil Racoviță” din Baia Mare vor avea parte de o surpriză plăcută după vacanță. Aceștia vor reveni la școală în spații complet renovate, mult mai prietenoase. Primarul municipiului reședință de județ a făcut o vizită în teren, pentru a vedea stadiul lucrărilor la proiectul de eficientizare energetică aflat în plină desfășurare aici.

„Una dintre investițiile pe care le avem în derulare în educație sunt lucrările la Liceul «Emil Racoviță», la corpul școlii, la cele două internate și la cantină. Suntem cu lucrările aproape gata la corpul școală. Aici lucrările au început în luna septembrie. Începând cu data de 2 martie, elevii vor veni în aceste spații mult mai primitoare, cu condiții mult mai bune decât ceea ce a fost înainte. Acest proiect este unul de eficientizare energetică a clădirii, însă noi ne-am asumat și alte lucrări de modernizare interioară. De exemplu, pardoselile au fost înlocuite, am refăcut holurile, casa scării, băile. În trecut, unde era o zonă de relaxare pentru elevi, acel spațiu a fost transformat acum într-o sală de clasă, a fost valorificat, pentru că este o presiune foarte mare. Acum sunt 24 de săli de clase și 32 de clase în total și de aceea a fost necesar. Deocamdată, până se finalizează reabilitarea, elevii învață în două schimburi și pe după-masă. Din experiența cu celelalte proiecte de eficientizare energetică, la instituțiile de învățământ, facturile la utilități au scăzut și cu 50%. La „Anghel Saligny” spre exemplu, a scăzut costul cu peste 50% la partea de energie”, a declarat Doru Dăncuș, primarul Băii Mari.

Proiectul de eficientizare energetică trebuie finalizat până la jumătatea anului și acesta cuprinde și cele două internate și cantina unității de învățământ. Conducerea școlii își dorește sprijin din partea primăriei și pentru amenajarea terenului de sport și a zonei verzi, pentru a avea un campus complet renovat.

„Lucrările sunt în toi și la cele două internate și la cantină. Ele trebuie finalizate până la mijlocul anului, la finele lunii iunie. La cum am început și cum a reușit să finalizeze constructorul lucrările în timp record, nu cred că trebuie să ne facem emoții. Pe parcurs vom vedea care sunt lucrările suplimentare pe care va trebui să le realizăm. Sunt multe lucrări care nu sunt eligibile și ele trebuie suplimentate și suportate din bugetul local. Trebuie reamenajate și curtea și terenul de sport ca să fie un campus modern. Odată ce am ieșit de aici să nu mai intrăm cel puțin zece ani de zile”, a mai explicat Doru Dăncuș.