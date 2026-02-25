Gura lumii ☺ Pițiponceala dăunează grav sănătății!

Avem una dintre cele mai vechi construcții din Ardeal, datată 1347, e vorba de Turnul Ștefan. Cum să nu fie loc de pelerinaj? Sigur, cu variațiuni. În cazul de față, pițiponceală. Fie și așa, ideea e să învățăm istoria. Fie și din cădere!
