Lucrări de renovare la substațiile de ambulanță din Maramureș

Mai multe substații de ambulanță din județ au fost renovate anul trecut. În numeroase cazuri, clădirile erau vechi și nu mai răspundeau cerințelor actuale. În plus, au fost reamenajate și spațiile de garare a echipajelor de intervenție, pentru a le proteja cât mai bine.

„La capitolul realizări în anul 2025, pot să vă spun că am reușit într-un timp scurt să renovăm mai multe stații de ambulanță. Majoritatea clădirilor administrative au fost făcute acum 50 de ani și ele nu mai fac față necesarului și nevoilor actuale și ne-am trezit că înălțimile garajelor din anumite substații nu mai corespund cu înălțimea ambulanțelor noi. Nu mai intră ambulanțele în garaj. Vorbim de Borșa, Vișeu, Târgu Lăpuș – aici a trebuit să modificăm structura garajelor, pentru ca ambulanțele noi să poată intra înăuntru. E păcat să ai ambulanțe noi, bine dotate, 4×4, la cele mai înalte standarde și să le lași afară în zăpadă”, a declarat Alexandru Oros, managerul Serviciului de Ambulanță Județean Maramureș.