Proiecte transfrontaliere în Lăpuș, altele sociale

Comuna Lăpuș pregătește două proiecte transfrontaliere. Unul se referă la dotarea serviciului de situații de urgență, inclusiv o remiză PSI. Altul la studii pentru surse de energie regenerabilă, de genul pompelor de căldură. Un alt proiect se referă la gospodăriile în sărăcie energetică, el se încheie pentru 20 de familii ce au beneficiat de ferestre termopan, sobe, instalații de apă caldă, dar proiectul va continua cu alte investiții. Un alt proiect se referă la montarea de panouri fotovoltaice pentru 360 de gospodării ale unor persoane vulnerabile.