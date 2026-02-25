Se împlinesc 365 de la nașterea haiducului Pintea Viteazul

În data de 25 februarie se împlinesc 365 de la nașterea vestitul haiduc al Maramureșului Pintea Viteazul (Grigore Pintea), născut în anul 1670. Cu această ocazie, cititorii noștri Dragomir Vlonga și Drayton-Darius Morris-Vlonga au ținut să readucă în atenție figura haiducului.

Grigore Pintea, cunoscut în istorie și în folclor drept Pintea Viteazul, Haiducul sau Împăratul Codrilor, s-a născut în data de 25 februarie 1670 în familia Cupșa, familie de țărani nobili români, în satul Măgoaja din Țara Lăpușului, fostul Comitat Solnoc-Dăbâca cu capitala în orașul Gherla din actualul județ Cluj. O parte din anii copilăriei sale și i-a petrecut la vărul său nobilul Crăciun, apoi împreună au mers la cea mai bună școală românească din Transilvania, în orașul Aiud din actualul județ Alba. Încă din perioada de elev a cutreierat meleagurile din Ardeal, cunoscând mai multe orașe și localități importante, fiind pasionat de cunoaștere și de studierea mai multor limbi străine. După perioada studiilor de la Aiud, a fost trimis la studii la școlile înalte de la Viena unde a învățat și taina armelor.

La vârsta de 25 de ani se întoarce acasă de la studii, iar din acel moment cunoscând realitățile sociale a populației din zona Maramureșului și Sătmarului, pentru a face schimbarea necesară și a înlătura nedreptățile, începe viața riscantă de haiduc. A hăiducit în Țara Lăpușului, Năsăudului, Maramureșului, a Bihorului și în Țara Chioarului.

Din unele documente, care se contrazic privind data, la 14 august 1703, Pintea împreună cu haiducii săi asediază Cetatea Baia Mare, iar după câteva zile de asediu, pe data de 22 august, 1703, Pintea este împușcat mortal într-o ambuscadă din ordinul lui Ștefan Decsy de către un mercenar plătit cu 500 de taleri imperiali. Tristul eveniment a avut loc în apropierea Bastionului Măcelarilor, la poarta maghiară situată aproximativ pe locul actualei piețe agroalimentare, una din intrările importante în Baia Mare din partea de sud a orașului.

Pintea Viteazul nu are un mormânt recunoscut. Există totuși un mormânt pe serpentinele de coborâre spre Baia Sprie din Pasul Gutâi, pe care se găsește o placă de marmură albă, cu inscripția: „Legenda spune că Pintea Viteazul, a cărui viață a fost curmată de uneltirile nobililor din Baia Mare la 7 august 1703, a fost înmormântat în acest loc de către oștenii săi”.