Se pregătesc primele locuri de muncă în parcul industrial din Șomcuta Mare

Prima investiție, primul contract, primele 25 de locuri de muncă într-un parc de specializare inteligentă din Regiunea Nord-Vest. Vorbim despre Șomcuta Mare și vorbim despre prima hală care se pregătește să fie construită, despre utilaje care vor porni și despre oameni care vor veni la muncă aici.

„ATAI CHEMICALS investește peste 5,45 milioane de euro pentru a construi o unitate modernă de producție a hipocloritului de sodiu, cu o capacitate de 40.000 de litri pe zi. Este soluția folosită la tratarea apei potabile și la dezinfectarea spitalelor, școlilor sau spațiilor publice. Un produs esențial, produs local, pentru siguranța de zi cu zi”, au spus reprezentanții ADR Nord-Vest, finanțatorii Parcului de specializare inteligentă din Șomcuta Mare. Cele 25 de joburi noi înseamnă salarii care rămân în comunitate. Înseamnă contracte pentru transportatori, mentenanță, furnizori și servicii conexe. În Regiunea Nord-Vest sunt în dezvoltare 17 parcuri de specializare inteligentă, pregătite să găzduiască zeci de companii inovatoare. Pe măsură ce loturile se ocupă, investițiile se multiplică, iar locurile de muncă pot ajunge la ordinul miilor în anii următori.