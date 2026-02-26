Angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul reţelei EURES România, 232 locuri de muncă vacante, după cum urmează:
Suedia – 90 locuri de muncă pentru: electician; operator de proces -zona topitoriei ; operator de proces -turnare continuă; mecanic – zona laminorului la cald; electician – zona de turnare; electrician – macarale și echipamente ridicare; mecanic – macarale și echipamente ridicare; operator de proces – zona laminorului la cald; mecanic – zona topitorie. Norvegia – 48 locuri de muncă pentru: lucrător în producție – prelucrarea somonului; mecanic biciclete. Olanda – 21 locuri de muncă pentru: inspector veterinar; mecanic de asamblare; personal de punte; timonier. Italia – 15 locuri de muncă pentru șofer autobuz. Irlanda – 10 locuri de muncă pentru: îngrijitor persoane; zidar-pietrar ; mecanic de vehicule grele; electrician auto; mecanic camioane. Croația – 15 locuri de muncă pentru menajeră. Germania – 10 locuri de muncă pentru lucrător în producție – procesare produse din carne. Finlanda – 11 locuri de muncă pentru: mașinist CNC; măcelar; montator țevi în șantier naval; instalator de structuri metalice/ instalator de acoperișuri. Slovenia – 6 locuri de muncă pentru: chimist dezvoltare produse cosmetic; cameristă hotel; bucătar a la carte; ospătar (chelner). Malta – 4 locuri de muncă pentru: inginer Senior Fiabilitate Site (SRE); reprezentant solutii descoperire; dezvoltator software – BAS. Franța – 2 locuri de muncă pentru carosier tinichigiu auto.
232 locuri de muncă vacante în Spaţiul Economic European
