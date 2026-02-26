301 locuri de muncă disponibile în Maramureș

În această săptămână, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Maramureș pune la dispoziția celor interesați 301 locuri de muncă vacante.

Se caută: agent curățenie clădiri și mijloace de transport, ajutor bucătar, ajutor ospătar, brutari, bufetier, cofetari, conducători auto, constructori, editor imagine, electricieni, femei de serviciu, instalatori apă, canal, instructor de fitness, îngrijitor de copii, lucrători bucătari, lucrători comerciali, manipulanți mărfuri, mecanici auto, muncitori necalificați, operator pârtie de schi, patiser, pizzer, spălătoreasă lenjerie, strungari, tapițeri, tâmplari universali, vânzători, dar și administrator cont, asistent manager, asistent social nivel superior, consilier/expert/inspector/referent/economist în economie generală, contabil, director societate comercială, farmacist, ingineri, manager, manager de întreprindere socială, manager de operațiuni/produs, medic specialist, recepționist, reprezentant comercial, specialist marketing.

Cei interesați pot obține mai multe informații de la sediul AJOFM Maramureș, Baia Mare, str. Hortensiei 1/A, tel. 0262 227 821, e-mail: ajofm.mm@anofm.gov.ro.

Învățământul primar – Fără studii (67):

• ajutor bucătar (2)

• ajutor ospătar (2)

• constructor-montator de structuri metalice (6)

• femeie de serviciu (1)

• îngrijitor spații hoteliere (4)

• lucrător bucătărie (spălător vase mari) (1)

• muncitor necalificat la ambalarea produselor solide și semisolide (2)

• muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor (14)

• muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (15)

• muncitor necalificat în industria confecțiilor (5)

• muncitor necalificat la întreţinerea de drumuri, şosele, poduri, baraje (6)

• muncitor necalificat în metalurgie (4)

• muncitor necalificat în silvicultură (2)

• muncitor necalificat la spargerea şi tăierea materialelor de construcţii (1)

• ucenic (2)

Studii gimnaziale – Școala Generală (68):

• alți muncitori în servicii pentru curățenie (1)

• ambalator manual (16)

• barman (1)

• brutar (5)

• bufetier (1)

• cofetar (1)

• confecţioner articole hârtie (2)

• confecționer produse textile (5)

• confecționer-asamblor articole din textile (1)

• confecţioner-asamblor articole din textile (1)

• croitor (1)

• curier (1)

• instalator apă, canal (2)

• lucrător bucătărie (spălător vase mari) (6)

• lucrător comercial (3)

• manipulant mărfuri (9)

• mașinist la mașini pentru terasamente (ifronist) (1)

• menajeră (2)

• operator pârtie de schi (3)

• patiser (3)

• pizzer (1)

• ucenic (3)

Studii liceale – Liceu de specialitate (13):

• administrator societate comercială (1)

• asistent relaţii publice şi comunicare (studii medii) (1)

• casier (1)

• contabil (1)

• editor imagine (1)

• electrician în construcţii (1)

• fotograf (1)

• operator introducere, validare şi prelucrare date (2)

• recepţioner de hotel (2)

• specialist marketing (1)

• şofer de autoturisme şi camionete (1)

Studii liceale – Liceu Teoretic (39):

• administrator (1)

• administrator societate comercială (1)

• agent de vânzări (2)

• ajutor bucătar (1)

• asistent manager (2)

• brand manager (1)

• brutar (2)

• casier (1)

• gestionar depozit (1)

• instructor de fitness (1)

• îngrijitoare la unităţi de ocrotire socială şi sanitară (3)

• lenjer, confecţioner lenjerie după comandă (4)

• lucrător comercial (3)

• operator calculator electronic şi reţele (1)

• organizator prestări servicii (1)

• ospătar (chelner) (1)

• paznic (1)

• programator fabricaţie/ lansator fabricaţie (1)

• programator producţie (1)

• recepţionist (1)

• reprezentant comercial (1)

• secretară (1)

• specialist marketing (2)

• şef departament mărfuri alimentare/nealimentare (2)

• şef schimb (1)

• ucenic (1)

• vopsitor industrial (1)

Studii Profesionale – Școală Profesională (64):

• agent de securitate (1)

• agent de securitate incintă (magazin, hotel, întreprindere etc. (1)

• ajutor bucătar (2)

• asfaltator (2)

• brutar (1)

• bucătar (4)

• bucătar specialist/vegetarian/dietetician (1)

• cameristă hotel (4)

• cofetar (1)

• conducător activitate de trasport rutier (1)

• conducător activitate de trasport rutier de mărfuri (4)

• confecționer-asamblor articole din textile (5)

• electrician de întreținere în construcţii (1)

• electrician de întreţinere şi reparaţii (1)

• fierar betonist (5)

• intalator instalații tehnico sanitare și de gaze (2)

• maistru în industriile textilă, pielărie (1)

• maşinist la maşini cale mecanizare uşoară şi grea (1)

• mecanic auto (2)

• operator la mașini-unelte cu comandă numerică (3)

• ospătar (chelner) (4)

• patiser (4)

• sudor (3)

• şef birou industrie prelucrătoare (1)

• șofer de autoturisme și camionete (5)

• tâmplar universal (2)

• vânzător (2)

Studii Postliceale (20):

• agent de securitate incintă (magazin, hotel, întreprindere etc.) (1)

• antrenor de fitness (1)

• asistent medical generalist (3)

• asistent personal al persoanei cu handicap grav (4)

• dulgher (exclusiv restaurator) (5)

• infirmier/infirmieră (3)

• mecanic auto (3)

Studii Universitare (30):

• administrator (1)

• administrator cont (1)

• administrator societate comercială (1)

• asistent manager (1)

• asistent social nivel superior (1)

• consilier/expert/inspector/referent/economist în economie generală (1)

• consilier/expert/inspector/referent/economist în gestiunea economică (2)

• consilier/expert/inspector/referent/economist în management (1)

• contabil (2)

• director societate comercială (1)

• farmacist (1)

• inginer autovehicule rutiere (1)

• inginer electroenergetică (1)

• inginer în industria alimentară (1)

• inginer-șef în construcții (2)

• manager (2)

• manager de întreprindere socială (5)

• manager de operațiuni/ produs (1)

• medic specialist (1)

• recepționist (1)

• reprezentant comercial (1)

• specialist marketing (1)