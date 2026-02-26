Două evenimente mari și late. O reformă dezumflată și un stand-up comedy

De două zile, două evenimente mult așteptate au copleșit agenda publică. Discursul președintelui american Trump în fața Congresului, clasica „Stare a națiunii”. Și reforma noastră ce a întârziat deja de juma’ de an, sprijinită deocamdată însă pe populație, pe firme, pe scăderea consumului, pe prețuri.

Ei bine, s-au petrecut, ambele, până la urmă. În ce privește discursul președintelui Trump, el a confirmat încă o dată că nu trăiește printre oameni și că nici el şi nici cei ce-i scriu discursurile nu coboară între oamenii simpli. În mare, SUA trăiește acum o epocă de Aur (nu sună cunoscut nouă, românilor?). E atât de bine că lumea îl întreabă…”Cum se poate să câștigăm atât? Nu mai putem suporta…” A scăzut prețul țițeiului, a scăzut consumul de droguri, criminalitatea, a scăzut migrația ilegală. Cu turism cu tot, dacă e să fim sinceri. Cine merge într-o țară unde ești ridicat de pe stradă pentru că arăți cumva sau altcumva? A vorbit o oră și 48 de minute, un record absolut. Pe Internet, pe paginile televiziunilor sau ale agențiilor de știri, lumea se întreabă dacă e cumva un show de comedie. Ba marii comedianți se dau îngrijorați că rămân fără loc de muncă, se scriu glumele singure, nu mai e de ce râde. Donald Trump a susținut mai departe tarifele sale. A sugerat c-ar merita un al treilea mandat că unul i-a fost furat (sună cunoscut? Am avut și noi un președinte care a avut trei mandate, că unul „nu se pune, a fost incomplet”). A sugerat inclusiv că vrea Medalia de Onoare, dar nu și-o poate da singur. Și JD Vance nu s-a prins… Vrea să schimbe sistemul electoral pentru că ceilalți fraudează. A avertizat Iranul, a lăudat decizia din Venezuela, n-a spus niciun cuvânt despre Putin sau Netanyahu, practic doi autori de războaie în curs. Niciun cuvânt. Dar susține c-a încheiat opt războaie, din care unele sunt în curs, binemersi, gen Pakistan-Afganistan, cu victime recente. Total deconectat de la realitate, de la războaiele din Rusia-Ucraina sau Israel-Palestina, la fel de la războaiele continue din Africa. Niciun cuvânt despre schisma cu Europa, nici de dominarea economică tacită a Chinei pe piețele mondiale.

Dar să trecem la Epoca noastră de Aur. Cu chinuri ca la facere, au ieșit Pachetul de relansare economică și cel de măsuri de reformă a administrației. Care, după interminabile negocieri, arată mai degrabă a marfă de închis gura lumii. În mare, avem așa. Ajutoare de Stat pentru investiții majore în economie, ar merita urmărit subiectul, să vedem…cine le ia! Destul de țintite categoriile, inclusiv una electorală de-a dreptul, avem ajutoare de stat pentru investiții realizate de societăți nou înființate cu capital majoritar constituit de către persoane fizice cu cetă­țenie română din diaspora!! Avem apoi 45.000 de posturi desființate în administrație (atenție, de comparat cifra cu cele de la final). Posturi, nu joburi, nu locuri de muncă. Posturi. Crește vârsta de pensionare ici-colo, dar nu pe loc, în timp ce vârsta de pensionare la pălmași a crescut automat, fără echivoc. Pachetul de reformă în administrație e prezentat ca o descentralizare, dar nu se referă la bugete cât la transferul de clădiri și alte mărunțișuri. O nouă grilă de salarizare la primăriile ce nu-și acoperă cheltuielile, adică…la toate, sunt doar 64 de UAT în țară unde autoritățile se autofinanțează. La final, presa a întrebat, concret, impactul. “În administrația locală: 12.794 posturi ocupate reduse, 26.800 posturi vacante, consilieri personali 6.102 posturi. În prefecturi: 10% posturi ocupate, 168 posturi. Consilieri la nivel central: 192 posturi”, a spus Attila Cseke.

Și nu e grija noastră de a face ordine în țară, dar ni se pare că pachetul arată ca o minge dezumflată de pe maidan, dar suflată cu sigmaron, ca să pară nouă. În continuare nu avem grija posturilor, de la Stat sau de la privat, cât a se asigura un trai decent pentru întreaga societate. O zice Constituția, nu noi: ARTICOLUL 16 – Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări. Și mai zice așa: ARTICOLUL 22 – Dreptul la viaţă, precum şi dreptul la integritate fizică şi psihică ale persoanei sunt garantate. Dar mai ales “ARTICOLUL 47 – Statul este obligat să ia măsuri de dezvoltare economică şi de protecţie socială, de natură să asigure cetăţenilor un nivel de trai decent. Cetăţenii au dreptul la pensie, la concediu de maternitate plătit, la asistenţă medicală în unităţile sanitare de stat, la ajutor de şomaj şi la alte forme de asigurări sociale publice sau private, prevăzute de lege. Cetăţenii au dreptul şi la măsuri de asistenţă socială, potrivit legii”. De aici ar trebui să înceapă discuția…