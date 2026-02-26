Academia Română – Filiala Cluj Napoca în colaborare cu Biblioteca Județeană “Petre Dulfu” Baia Mare și Mu­zeul Memorial „Gheza Vida” Baia Mare organizează vineri, 27 februarie, de la ora 11, simpozionul omagial „Gheza Vida – un maramureșean pentru eternitate ”.

Evenimentul va avea loc în Sala de Conferinţe a Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu” din Baia Mare. Vor vorbi: Preasfinţitul Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, Prof. dr. Teodor Ardelean, Acad. prof. dr. Marius Porumb, Prof. dr. Negoiță Lăptoiu, dr. Ioan Marchiș, Veronica Vancea – custode Muzeul „Gheza Vida”, Carmen Farcașiu – jurnalist Cluj, Prof. dr. Ramona Novicov, ing. Daniela Ciută – Președinte AS­TRA Carei. Evenimentul va fi presărat cu „pagini muzicale”, oferite de Cvartetul Maramusic, coordonator prof. Carmen Augustin. În holul Bibliotecii Judeţene veţi putea admira expoziţia „Portretele lui Vida”.