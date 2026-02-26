Academia Română – Filiala Cluj Napoca în colaborare cu Biblioteca Județeană “Petre Dulfu” Baia Mare și Muzeul Memorial „Gheza Vida” Baia Mare organizează vineri, 27 februarie, de la ora 11, simpozionul omagial „Gheza Vida – un maramureșean pentru eternitate ”.
Evenimentul va avea loc în Sala de Conferinţe a Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu” din Baia Mare. Vor vorbi: Preasfinţitul Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, Prof. dr. Teodor Ardelean, Acad. prof. dr. Marius Porumb, Prof. dr. Negoiță Lăptoiu, dr. Ioan Marchiș, Veronica Vancea – custode Muzeul „Gheza Vida”, Carmen Farcașiu – jurnalist Cluj, Prof. dr. Ramona Novicov, ing. Daniela Ciută – Președinte ASTRA Carei. Evenimentul va fi presărat cu „pagini muzicale”, oferite de Cvartetul Maramusic, coordonator prof. Carmen Augustin. În holul Bibliotecii Judeţene veţi putea admira expoziţia „Portretele lui Vida”.
Gheza Vida – un maramureșean pentru eternitate
Academia Română – Filiala Cluj Napoca în colaborare cu Biblioteca Județeană “Petre Dulfu” Baia Mare și Muzeul Memorial „Gheza Vida” Baia Mare organizează vineri, 27 februarie, de la ora 11, simpozionul omagial „Gheza Vida – un maramureșean pentru eternitate ”.