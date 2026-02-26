Mamele de pe Pirita au scăpat de drumurile nejustificate la urgență, cu bebelușii

Pentru numeroase mame de pe Pirita, prezentarea în serviciul de urgență când bebelușii erau bolnavi era singura modalitate ca micuții să primească ajutor medical, chiar dacă era vorba doar de o simplă răceală. Ulterior, din diverse motive, bebelușii nu primeau mereu tratamentul adecvat. Odată ce Asociația Pirita Children a implementat programul pentru mame și bebeluși, lucrurile s-au schimbat radical.

”În trecut, traseul medical al copiilor din Pirita era adesea periculos. Mamele mergeau direct la urgență pentru afecțiuni tratabile în ambulatoriu, primeau rețete pe care nu și le permiteau, încercau să strângă bani pentru medicamente și, din lipsă de informație, administrau tratamente incorect sau în exces. Rezultatul era agravarea stării de sănătate și internări repetate, care puteau fi prevenite. Am decis să schimbăm acest mecanism. Am construit un circuit integrat de acces la tratament: fiecare copil are medic de familie, programările sunt mediate rapid, rețetele sunt monitorizate, iar parteneriatul cu o farmacie din proximitate permite ridicarea imediată a tratamentelor. Administrarea este urmărită în comunitate, iar sumele necompensate sunt achitate direct, eliminând barierele financiare care înainte puneau sănătatea copiilor în pericol. Aplicată consecvent, această procedură a schimbat radical accesul la tratament”, au explicat reprezentanții asociației.

Astfel, astăzi micuții primesc îngrijirile de care au nevoie, iar prezentările nejustificate la urgență au scăzut și ele.

”29 de bebeluși sunt monitorizați constant, iar 80% dintre ei se încadrează în parametri antropometrici corespunzători vârstei. Prezentările nejustificate la urgență s-au redus semnificativ, riscul de supramedicație a fost eliminat, iar niciun copil din program nu a ajuns la internare din cauza lipsei tratamentului.

În comunitate funcționează acum un circuit medical stabil între medic, farmacie, asociație și familie. Mamele au dobândit responsabilitate și încredere, iar sistemul public este degrevat de intervenții de criză evitabile.

Această transformare este rezultatul unui efort comun: Direcția de Asistență Socială Baia Mare , prin asistenții medicali comunitari, Asociația Pirita Children, Banca pentru Alimente Maramureș, părinți din comunitate și toți cei care fac donații în bani sau lucrușoare pentru bebeluși. Prevenția nu este un gest punctual, ci o infrastructură invizibilă care susține vieți pe termen lung”, au explicat oficialii Pirita Children.