Peste 800.000 lei imputați furnizorilor de servicii medicale

Fraudele din sistemul medical sunt sancționate aspru, iar toleranța față de sumele solicitate spre decontare pentru servicii medicale fictive este zero, anunță Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS). În acest context, și conducerea Casei de Asigurări de Sănătate (CAS) Maramureș încurajează cetă­țenii să sesizeze orice suspiciune de fraudare a sistemului.

”Frauda în sănătate nu este o abatere administrativă minoră. Este o încălcare a încrederii publice și o lovitură dată pacienților corecți. La CAS Maramureș susținem, controlul ca instrument de protecție a asiguraților: verificăm, documentăm, sancționăm și, atunci când există indicii, colaborăm fără ezitare cu autoritățile competente. Banii publici trebuie să rămână în serviciul pacienților, nu în contabilitatea unor ficțiuni. Dacă aveți suspiciuni privind investigații sau servicii raportate, dar neefectuate, le puteți semnala la: antifrauda.funass@cnas.gov.ro”, a declarat Adrian Mădăras, directorul CAS Maramureș. Oficialii instituției precizează că FUNASS nu este un ”rezervor” de oportunitate. Este bugetul care plătește consultații, investigații, tratamente și programe care trebuie să ajungă la pacienți. Orice decontare nelegală înseamnă acces mai greu la servicii pentru asigurații corecți și riscuri reale pentru actul medical. În anul 2025, CAS Maramureș a efectuat 342 de acțiuni de control, în urma cărora a imputat suma de 808.059, 16 lei.