Planuri administrative • Grant de 1,5 milioane euro pentru un sistem comun de monitorizare a inundațiilor în Maramureș, Ungaria și Ucraina

Consilierii maramureșeni au aprobat în ședința ordinară de marți promovarea la finanțare a proiectului ,,AMICE-TISA Adaptarea și gestionarea bazinului hidrografic transfrontalier TISA la impactul schimbărilor climatice”. Practic este vorba despre un parteneriat între Consiliul Județean Maramureș, Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa, Serviciul de Gospodărire a Apelor Maramureș și parteneri internaționali din Ungaria și Ucraina. „Prin acest proiect vom dezvolta un sistem comun de monitorizare în cele trei țări, care va permite schimb rapid de date și decizii mai eficiente în caz de inundații, fenomene hidrologice extreme sau riscuri de poluare accidentală”, au declarat oficialii Consiliului Județean Maramureș. Proiectul propune un grant maxim de 1,5 milioane de euro pentru toți partenerii, iar cofinanțarea Consiliului Județean Maramureș nu va depăși 5%. „E o oportunitate de finanțare de care am zis să profităm. În ianuarie a fost primul apel de depunere de proiecte pe programul transfrontalier. Au fost eligibile doar proiecte care aveau componentă de dotări. În cazul de față pe lângă dotări este obligatorie și componenta de infrastructură”, a explicat Oana Chiorean, directorul executiv Direcția de Dezvoltare și Implementare Proiecte.