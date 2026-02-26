Reîncep confruntările în Liga 3

Vineri, respectiv sâmbătă, reîncep jocurile oficiale în Liga 3. Cu runda 18, în care ambele echipe din Maramureș joacă în deplasare, în județul Bihor. CS Minaur va evolua vineri la Lotus Băile Felix, iar CSM Sighetu Marmației întâlnește sâmbătă pe Crișul Sântandrei.

Ora de începere în această etapă este 14.00. Trei dintre jocuri se desfășoară vineri, 27 februarie, iar alte trei sunt programate pentru sâmbătă, 28 februarie.

Minaur, angrenată în lupta pentru promovare

În pauza de iarnă, CS Minaur a transferat nu mai puțin de 10 de jucători și a renunțat doar la patru, astfel că în acest moment Romulus Buia dispune de un lot competitiv, format din aproape 35 de jucători. Astfel, sub „Dealul Florilor” au poposit în perioada de transferuri următoarele nume: Răzvan Began (1996, portar, Gloria Bistrița), Dănuț Covaci (2007, fundaș, Gloria Bistrița), Ionatan Dogănoiu (2008, atacant, Chindia Târgoviște), Alexandru Negrean (2001, mijlocaș, AFC Câmpulung-Muscel), Sofian Antonio Țînțaș (2005, mijlocaș, Olimpia MCMXXI Satu Mare), Fofana Laley Lensalio Bematogoma (2000, mijlocaș, ASA Târgu Mureș), Yolou Guigui Theo Julien (2005, atacant, CFR Cluj), Luca Felician Tincău (atacant, 2001, FC Bihor Oradea), Răzvan Lazăr (2002, fundaș, CS Afumați) și David Constantin Gârniță (2002, portar, fără echipă de peste un an de zile). La capitolul plecări îi enumerăm pe Emanuel Baciu (atacant), Mădălin Calu (mijlocaș), Cătălin Alexe (fundaș) și Jhonatan Nsonde (atacant).

Cu cele 10 transferuri perfectate, obiectivul a rămas același, promovarea în Liga 2, unde credem că Minaur le va avea ca și contracandidate pe Poli Timișoara și CSM Unirea Alba Iulia, echipe care provin din Seria 7 și cu care se va duela în play-off.

Înaintea jocului de la Lotus Băile Felix, CS Minaur se poziționează în Seria 8 pe locul 3, cu 37 de puncte, unul mai puțin decât primele două clasate, Unirea Tășnad și SCM Zalău. La modul cum arată clasamentul la ora actuală, băimărenii ar intra în play-off doar cu 6 puncte, însă pot ajunge la 9 puncte dacă înving la Sănătatea, cu condiția ca aceasta să se claseze între primele patru formații la finalul sezonului regulat.

Perioada de pregătire a celor de la CS Minaur a constituit și disputarea a șase jocuri de verificare: 1-1 cu CSM Olimpia Satu Mare, 6-1 cu Unirea Tășnad, 8-0 cu Academica Recea, 1-2 cu FC Bihor Oradea, 2-4 cu CFR Cluj și 0-2 cu Unirea Dej.

CSM Sighet, șanse infime la play-off

CSM Sighetu Marmației începe 2026 cu un meci extrem de dificil, la Crișul Sântandrei, adversar aflat în lupta pentru play-off. Matematic, și echipa antrenată de Flavius Sabău, antrenor instalat în această iarnă, deține șanse, doar că accederea în play-off ar însemna ca echipa noastră să contabilizeze maximum de puncte din cele cinci meciuri rămase din sezonul regulat, plus să o avantajeze rezultatele contracandidatelor. În acest moment, sighetenii au un deficit de șapte puncte față de ultimul loc de play-off, ocupat de Sănătatea, dar și un dezavantaj față de aceasta, cel al meciurilor directe.

CSM Sighetu Marmației a fost la fel de activă pe piața transferurilor și în această iarnă a reușit să perfecteze nu mai puțin de 9 jucători: Mory Sanogo (2006, Stowarzyszenie Biali Sądów – Polonia), Marius Cristian Nemeș (2008, Viitorul Sighet), Andrei Petrișor Lazea (2010, Victoria Ineu), Eduard Matei Lazar (2009, LPS Bihorul), Samuel Giani Zimța (2000, CS Afumați), Alberto Cimpoeșu (2006, CFR Cluj), John Oludolapo Morakinnyo (2002), Antonio Raul Dobrin (2006, ACS Sport Team) și Radu Ștefan Cacior (2006, Muscelul ARO Câmpulung).

Plecări: Daniel Creciunesc (Minerul Lupeni), George Dănăilă (Cetatea Suceava), Luca Hadade (Bihorul Beiuș), Alexandru Sorian (Bihorul Beiuș), Mihai Oneț (Bihorul Beiuș), Jean Marc Kouadio (Unirea Tășnad) și Leonardo Mitruscsak.

Sighetenii au jucat cinci meciuri de pregătire în 2026: 0-1 cu CSM Olimpia Satu Mare, 9-0 cu Transilvania Bistrița – U19, 0-1 cu FC Unirea Tășnad, 8-0 cu Academica Recea și 2-0 cu SC Olimpia MCMXXI Satu Mare

Program etapa 18

Vineri, 27 februarie, ora 14.00: Sănătatea Cluj-Napoca – Olimpia MCMXXI Satu Mare; Lotus Băile Felix – CS Minaur Baia Mare; SCM Zalău – Unirea Dej.

Sâmbătă, 28 februarie, ora 14.00: Sticla Arieșul Turda – Academia de Fotbal Viitorul Cluj; Crișul Sântandrei – CSM Sighetu Marmației; Unirea Tășnad – Bihorul Beiuș.