Săptămâna Protecției Civile: exerciții, porți deschise și demonstrații pentru siguranța maramureșenilor

România marchează, în 28 februarie, 93 de ani de la înființarea Protecției Civile, structură esențială pentru siguranța cetățenilor. Cu acest prilej, în perioada 26 februarie – 4 martie, la nivel național este organizată Săptămâna Protecției Civile, dedicată informării populației și exersării măsurilor de prevenire a situațiilor de urgență.

În județul Maramureș, activitățile sunt coordonate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Maramureș și includ evenimente adresate tuturor categoriilor de public. Pe tot parcursul săptămânii, între orele 10.00 și 14.00, toate subunitățile ISU din județ își vor deschide porțile pentru vizitatori.

Joi, 26 februarie, între orele 10.00 și 11.00, va avea loc exercițiul național „Miercurea Sirenelor”, destinat verificării sistemelor de alarmare publică. De asemenea, vineri, 27 februarie, de la ora 10.00, la sediul ISU Maramureș din Baia Mare va fi organizat un ceremonial militar dedicat Zilei Protecției Civile.

Programul mai cuprinde exerciții demonstrative de descarcerare în mai multe localități din județ, puncte de informare și ateliere de prim ajutor în centre comerciale, lecții deschise și exerciții de evacuare în unități de învățământ și instituții, precum și activități de instruire în lăcașurile de cult.

Prin aceste acțiuni, autoritățile își propun să dezvolte comportamentul preventiv al populației și să consolideze parteneriatul dintre salvatori și comunitate, în vederea reducerii riscurilor și protejării vieților.