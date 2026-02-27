Care este calitatea aerului pe care îl respirăm

În momentul de față, Maramureșul are cinci stații de măsurare a calității aerului. Monitorizarea este efectuată prin măsurători continue, iar cele mai multe se află în zona Băii Mari (staţia MM1 trafic, stația MM2 fond urban, stația MM3 fond suburban). În Sighetu Marmației avem o stație (stația MM6 fond urban) și în Vișeu de Sus tot una (stația MM7 trafic).

”La stațiile MM2 și MM6 fond urban se monitorizează poluanţii: dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NO, NO2, NOx), monoxid de carbon (CO), particule în suspensie PM10 automat și gravimetric, PM2.5 gravimetric, iar PM2.5 automat (doar la MM6), ozon (O3), compuși organici volatili (benzen, toluen, etilbenzen, o-xilen, m-xilen şi p-xilen) și parametrii meteo (direcţia şi viteza vântului, presiune atmosferică, temperatură, radiaţia solară, umiditate relativă, precipitaţii). La stațiile MM1 și MM7 trafic se monitorizează poluanţii: oxizi de azot (NO, NO2, NOx), particule în suspensie PM10 automat, gravimetric Iar monoxidul de carbon (CO) și compuși organici volatili (benzen, toluen, etilbenzen, o-xilen, m-xilen şi p-xilen) doar la MM1.

La stația MM3 fond suburban se monitorizează poluanții: oxizi de azot (NO, NOx, NO2), ozon (O3), particule în suspensie PM10 automat și gravimetric, particule în suspensie PM2.5 automat și compuși organici volatili (benzen, toluen, etilbenzen, o-xilen, m-xilen şi p-xilen)”, explică reprezentanții Agenției pentru Protecția Mediului (APM) Maramureș.

Anul trecut, la nivelul județului au fost raportate 69 de depășiri ale valorilor normale, adesea cauzate de traficul intens, dar și de încălzirea locuinețelor în lunile de iarnă.

”În anul 2025 s-au înregistrat 69 de valori crescute la indicatorul PM10 gravimetric (MM1 – 9, MM2 – 7, MM3 – 9, MM6 – 30 și MM7 – 14):

la staţiile MM1, MM7 valorile obținute au fost cauzate în principal, de trafic, combustia rezidențial – instituțională a gazului natural și lemnului în lunile reci ale anului în condiții meteo nefavorabile dispersiei; la staţiile MM2, MM3, MM6 valorile obținute au fost cauzate de combustia rezidențial – instituțională a gazului natural și lemnului în lunile reci ale anului în condiții meteo nefavorabile dispersiei. Chiar dacă în anul 2025 au fost zile în care indicatorul PM10 gravimetric a înregistrat valorile crescute prezentate anterior, nu s-a depășit numărul de 35 ale valorii limită zilnice de 50 µg/mc pe an și stație impusă prin Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător”, au declarat reprezentanții APM Maramureș.