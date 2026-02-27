Ce ne scapă din Marele Spectacol al Lumii?

Știm, e greu. Odinioară, în vremuri după care unii plâng încă, aveam o unică sursă de informare, un buletin de știri la ora 8 și eventual un post de radio cu purici, pentru cei mai curajoși. Acum, avem cascade de știri, sute-mii zilnic, exagerate, exacerbate, din sute de surse ori chiar fără. De la zeci de posturi TV la zeci de radiouri, la zeci de ziare, la pagini web, la influenceri, Facebook, TikTok. Ce ne facem? De la aproape nimic la mult prea mult e cale lungă, e normal să fii copleșit. Din păcate, pierdem pe drum știrile normale. Frumoase. Calde. Sau aspre.

Nu putem sta tot cu ochii pe Trump, Putin, Bolojan și atenți la o armată de trepăduși ce se căznesc să conteze și scot capul să se vadă/audă. Se petrec în lume și lucruri faine. Chiar așa: ați văzut topul procentului de persoane cu handicap pe județe? Conduc Mehedinți, Olt, Vâlcea, cu peste 10% persoane cu handicap, cu pensii evident. Închid topul Dolj, Constanța, Ilfov, cu în jur de 3%. Încape o anchetă națională? Încape. În top 5 de sus apar vecinii Sălaj și Bistrița-Năsăud, noi nu, semn că s-au mai rărit orbii din Cupșeni și bolnavii psihic „de etnie” din Sălsig… Cea mai mare rafinărie din România a fost oprită pentru revizie ACUM, când prețul sare de 8,2 lei la motorină. În traducere, de ce să consumăm de-a noastră? Doar n-om scădea prețurile. Un intelectual cu afinități politice și-a rupt diploma de doctorat în direct, protestând pentru reducerea su­mei lunare, confirmând că doctoratul nu înseamnă o evoluție profesională de top, cât o investiție în bani și-n orgoliu. La doi pași de noi, în județul Cluj, un dezastru ecologic/biologic: 214 bizoni, cerbi, căprioare, bivoli au fost lăsați să moară de foame la Recea Cristur, la o fermă din care investitorul german s-a retras. Au ros copacii de foame, înainte de a muri. Iar Press One spune că acolo nu era sanctuar, ci era loc de vânători privat înainte de toate. Altă știre trecută pe sub gard: 2,5 milioane de locuințe goale în România. Așa și? Ce așteaptă Statul? O poveste cum că locuința goală repartizată cuiva va aduce profit prin reabilitare/modernizare, apoi prin plata de taxe și impozite? În fine, unde dai și cine crapă: eJObs România spune că sunt cu 60% mai multe joburi la Stat anunțate pe platformele lor decât joburi la privat. Cineva râde în barbă de reforma bolojană?

Știri memorabile „de afară”? Tone. La o bulgăreală comună anunțată în Washington Square Park, de fericire că au zăpadă, au apărut și polițiștii, să oprească bulgăreala. Atenție, nu era de genul bătăliei de la Ruginoasa de la noi, ci doar bulgări. Evident polițiștii au fost bulgăriți, acum sindicatul lor cere anchetă!! Snowflakes, cum ar zice ei… A reînviat Anonymous, gruparea anunță că a găsit 3907 fișiere ascunse în dosarele Epstein, ascunse de oficialități sub linkuri invalide, le-au adunat și le dau pe rând publicității… Macacul Punch, cel respins de mamă, ce și-a găsit căldura la o mămică de pluș, ce a înmuiat și cele mai negre suflete pe Internet, și-a găsit mamă. Nu înainte ca haioșii noștri Times New Roman să titreze: „Cât de adorabil! Macacul Punch a scos azi primele sale cuvinte – Turul doi înapoi!” Cuba rămasă fără petrol din cauza blocadei „cuiva” se îneacă în gunoaie, turiștii pleacă, țara e pragul unei stări de urgență. Un studiu făcut pe 27 milioane de persoane arată că poluarea aerului e asociată direct de apariția bolii Alzheimer, scrie revista PLOS Medicine despre studiul făcut de Universitatea Emory din SUA. Ceea ce ne trimite iar la poluarea remanentă și istorică din Baia Mare și împrejurimi. În fine, Rusia a amendat Google cu 1,2 cvintilioane de euro pentru încălcarea legislației lor, cei care au anunțat public că nu plătesc nicio amendă internațională, nu-i interesează. Din categoria „chelnerească” – Dacă mere’, mere’…