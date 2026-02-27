Crește numărul infracțiunilor silvice în Maramureș

Anul trecut, la nivelul județului nostru s-a înregistrat o creștere a numărului de infracțiuni silvice. În același timp însă, trebuie precizat că și acțiunile de control au fost intensificate.

”Numărul de infracțiuni silvice a crescut cu 36 comparativ cu anul 2024, iar volumul cuantificat prin aceste procese-verbale de infracțiuni silvice a crescut de la 2437 mc în 2024 la 3084 mc în anul 2025. Justificarea creşterii numărului de infracţiuni şi a scăderii volumului tăiat ilegal aferent acestora provine datorită modificării legislației silvice dublată de intensificarea controalelor efectuate de către personalul silvic cu atribuții de pază a pădurilor. Numărul de contravenții silvice şi volumul cuantificat prin procesele-verbale de contravenții silvice a scăzut considerabil de la un an la altul, adică un număr de 5 contravenții silvice cu un volum de 5 mc în anul 2021 şi un număr de 0 contravenții silvice cu un volum de 0 mc în anul 2022, 2023, 2024 cifră care se menține şi în anul 2025. Justificarea privind lipsa contravențiilor provine datorită legislației silvice care prevede tăierile ilegale ca reprezentând infracțiune, neimpunându-se contravențiile silvice în acest caz”, au explicat reprezentanții Direcției Silvice Maramureș.

De asemenea, volumul total tăiat ilegal şi nejustificat de către personalul silvic în anul 2025 s-a menținut aproape identic, adică de la un volum de 723 mc în anul 2024 s-a înregistrat un volum de 725 mc în anul 2025.

”În cursul anului 2025 au fost executate 1628 de controale de fond şi parțiale în fondul forestier proprietate publică a statului și în cel administrat, 1298 de acțiuni ale controlului circulației materialului lemnos ocazie cu care s-au confiscat 947 metri cubi. Valoarea totală a imputaților pe anul 2025 a fost de 324.622 lei din care 213.929 proveniți din imputații aferente suprafețelor de fond forestier proprietate publică a statului”, au mai precizat oficialii instituției.