Elevii de la două şcoli maramureşene, implicaţi în proiectul Asociaţiei franceze EduCarT, „Desenează-mi viaţa ta”

Activităţile proiectului „Dessine-moi ta vie” (Desenează-mi viața ta) s-au încheiat cu succes în judeţul Maramureş. Proiectul „Dessine-moi ta vie” (Desenează-mi viața ta), derulat de Asociația franceză EduCarT, îi invită pe copii să își ilustreze prin desen viața de zi cu zi, visele, mediul în care trăiesc sau propria cultură.

Fiecare desen devine un mijloc de schimb și dialog între copii din diferite țări. Până în prezent: mii de copii au participat la acest proiect, fiind realizate peste 25.000 de desene care călătoresc în întreaga lume, creând o legătură concretă între culturi.

Timp de două zile, Anthony Heuzé, profesor de franceză în Saint-Nazaire, Franța, însoțit de Émilie Annereau, profesoară pentru învățământ preșcolar și primar și directoare a școlii Notre-Dame din Brétignolles-sur-Mer s-a aflat în Maramureş, purtând un dialog cu elevii de la Liceul Tehnologic Agricol „Alexiu Berinde” Seini şi de la Şcoala Gimnazială Cicârlău.

Această primă vizită în România şi în Maramureş se datorează profesoarei de limba franceză, Adriana Boitor, care îşi desfăşoară activitatea didactică la Liceul Tehnologic Agricol „Alexiu Berinde” Seini şi la Şcoala Gimnazială Cicârlău. Ea a pus toată pasiunea în a transmite cunoştinţe şi a le insufla elevilor ataşament pentru limba franceză și cultura francofonă. Profesoara a răspuns unui mesaj al EduCarT care îi invita pe elevi să se implice în acest proiect intercultural.

Anthony Heuzé a fost convins de energia şi perspectiva motivantă a celor două şcoli maramureşene, alegându-le pentru proiectul său. Alături de Anthony şi Émilie Annereau, s-a aflat şi mascota Ginette, care îi însoțește pe copii în această frumoasă aventură artistică și umană.

În cadrul proiectului „De­ssine-moi ta vie”, întâlnirile cu elevii de la cele două şcoli maramureşene s-au desfăşurat într-o atmosferă caldă, plină de entuziasm, amuzament și curiozitate, în care fiecare copil a fost încurajat să se exprime liber. Dincolo de câștigul uman și artistic, elevii şi-au dezvoltat în mod natural exprimarea orală în limba franceză, prin schimburi autentice și interactive, elevii reuşind să-şi prezinte lucrările prin miniinterviuri cu Anthony şi Ginette.

La finalul activităţilor, profesoara Adriana Boitor şi prof. Laura Lazin pot afirma că mesajul simplu, dar foarte motivant al proiectului stimulează participarea activă și încrederea în propriile capacități, favorizând deschiderea către alte culturi.

Astfel, întâlnirile cu fiecare clasă s-au dezvoltat ca o experiență completă, în care învă­țarea limbii franceze s-a împletit armonios cu creativitatea și relațiile umane.

În final, profesoara Adriana BOITOR, coordonatoarea parteneriatului transmite că acest proiect nu ar fi fost posibil fără sprijinul acordat de directoarea Şcolii Gimnaziale Cicârlău, Marcela Rablău şi al directorului Liceului Tehnologic Agricol „Alexiu Berinde” Seini, Dan Costanţea, cărora le mulţumeşte.

În cele două zile petrecute printre elevi, Anthony şi Emilie au reuşit să ducă bucuria întâlnirilor şi în rândul celor câţiva copii ucraineni care sunt implicaţi în diverse activităţi ale asociaţiei YMCA România. Aici, aceeaşi atmosferă primitoare şi motivantă a dus la dialoguri şi schimburi prietenoase care vor rămâne în memoria tuturor pentru multă vreme. Asociaţia EduCarT mulţumeşte CEO-ului YMCA România, domnului Tudor Rus şi voluntarilor români şi ucraineni implicaţi în reuşita proiectului.

Asociația franceză EduCarT, fondată în aprilie 2016, sărbătorește în acest an 10 ani de implicare în educație și dialog intercultural. EduCarT a fost creată de Anthony Heuzé, profesor de franceză ca limbă secundă în Saint-Nazaire, Franța, specializat în sprijinirea elevilor străini nou-veniți. Anthony, mare pasionat de călătorii, cu 71 de țări vizitate până în prezent, și-a dorit să îmbine cele două mari pasiuni ale sale: educația și descoperirea lumii.

Scopul principal al asociației este promovarea schimburilor culturale între copiii din întreaga lume prin proiecte artistice și lingvistice simple, accesibile și pline de sens. EduCarT își propune, de asemenea, să cultive diversitatea și toleranța, oferindu-le elevilor ocazia de a descoperi alte realități, culturi și moduri de viață, pentru a dezvolta deschiderea, respectul și înțelegerea reciprocă. În prezent, EduCarT se bazează pe o rețea de aproximativ treizeci de ambasadori răspândiți în întreaga lume. Peste 40 de țări au participat deja la proiectele sale educaționale, iar România reprezintă o nouă etapă importantă în această aventură umană și pedagogică.