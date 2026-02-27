Final de Salingy, alte asfaltări la Dumbrăvița

Comuna Dumbrăvița are în finalizare, cu bani Saligny, reabilitarea a 18 kilometri de străzi. În pregătire sunt alte finanțări, una pentru fotovoltaice pentru consumul instituțiilor, alta prin GAL Maranatur.

La cei 18 kilometri de asfaltări amintiți se mai adaugă, ne spune primarul Felician Ciceu, finalizări de asfaltări prin alte proiecte vechi, prin PNDL2, măsura 3.2.2. însă autoritatea locală face anul acesta alte reparații curente la drumuri, plus rigole betonate unde e cazul, din bugetul propriu.