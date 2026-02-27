Asociația Oameni Buni, mai întâi la Cluj-Napoca și apoi și la Baia Mare și în alte orașe din țară, a apărut din nevoia de a veni în sprijinul persoanelor care au trecut sau trec prin boala oncologică. Din nevoia de a înlocui sentimentul de a fi copleșit de boală, cu curajul de a lupta, cu speranța că poți învinge și cu convingerea că nu ești singur, că ai alături familia, prietenii, oamenii buni din jur și strategii pentru a-ți recăpăta echilibrul emoțional și încrederea că poți. Că poți și să lupți și să ceri ajutor atunci când simți că boala îți poate limita, pentru o perioadă, viața. Sentimentul că nu ești singur în fața ei îți dă curaj.

A fost a patra ediție a evenimentului ÎMPREUNĂ PENTRU VIAȚĂ, derulat printre multe alte activități de Asociația Oameni Buni, din Baia Mare, al cărei suflet este Alina Daczer, alături de care este, de fiecare dată, Alina Nistor, președinta Asociației clujene Oameni Buni. Am văzut o sală plină de oameni buni, pe care îi numești simplu medici, dieteticieni, instructori, consilieri, sponsori, donatori de energie și optimism.

De obicei, atunci când vorbești despre un diagnostic precum cancerul, cu toate formele lui, emoția și frica se văd și se simt. Dar acestea pot fi învinse de Oamenii Buni. Și ei sunt! I-am văzut zilele acestea, când sala de conferințe a Bibliotecii Petre Dulfu a fost arhiplină. Un loc în care Asociația Oameni Buni are întâlniri săptămânale, cu diverse activități. Am văzut o sală plină de flori, de culoare și de lumină. Am văzut chipuri fericite, chiar dacă lacrimile se infiltrau pe la coada ochilor. Fiindcă „Împreună pentru viață” este despre curaj, sprijin și oameni care nu renunță. Este și despre informații corecte, oferite de specialiști, care pot aduce claritate, încredere și putere în momente dificile.

„Pentru mine, spune Alina Daczer, «Împreună pentru viață» nu este doar un eveniment. Este locul unde speranța și curajul se întâlnesc, unde poveștile reale ne amintesc că nimeni nu ar trebui să treacă singur printr-o astfel de experiență. Urcările, pe munte și în viață, sunt grele, dar atât de reconfortante când ajungi în vârf și spui cu blândețe: AM REUȘIT!”

I-am ascultat vorbind pe Alina Daczer și Alina Nistor, pe medicii Alina Herzal, Mihai Chertif, Simona Petruț, pe psihologul Camelia Sabău, pe dieteticiana Dorinela Habina, pe Niki, care face gimnastică cu persoanele din asociație, pe consilierul Maria Fernea, care le ajută să traverseze perioadele dificile, dar și să învețe să se bucure de fiecare moment al vieții. Am ascultat povești inspiraționale de la două dintre beneficiarele Asociației, Anca Oltean și Andrea Crețu, a căror esență este despre curaj, asumare și puterea de a trăi cu demnitate și speranță, cu bucuria de a fi împreună.

Am revăzut expoziția de fotografie (ON COOL ART) – body painting pe cicatrici oncologice – un mesaj de curaj, asumare și frumusețe. Din cuvintele tuturor ai de învățat despre empatie, speranță, curaj, implicare. Nu poți să fii trist când vezi lumină și culoare. Dar poți să înveți să apreciezi viața, care renaște și din vulnerabilitate. Și să înțelegi că nimeni nu trebuie să treacă prin cancer singur! Acolo, cu Asociația Oameni Buni și comunitatea care o înconjoară, ÎMPREUNĂ PENTRU VIAȚĂ, vezi câtă forță poate exista într-o comunitate care a ales să transforme durerea în sens și iubire de viață.