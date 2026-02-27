Întâlniri la București pentru atragerea de fonduri la Sighetu Marmației

Pe 23 şi 24 februarie, primarul orașului Sighetu Marmației, Vasile Moldovan, a avut mai multe întâlniri de lucru la București, iar tema principală a discuțiilor a fost atragerea de fonduri noi pentru dezvoltarea municipiului, dar și analiza situației celor aflate în derulare.

”La Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației am avut o întâlnire cu secretarul de stat Alexandru Stoica cu care am discutat în amănunt despre necesitatea consolidării clădirilor cu risc seismic din municipiul nostru, Sighetu Mar­­mației având două astfel de proiecte pe lista sinteză: reabilitarea Școlii Gimnaziale Nr. 2 și a Casei memoriale «Dr. Ioan Mihalyi de Apșa». În perioada următoare, vom efectua expertize și pentru alte clădiri care s-ar putea încadra în acest program. Alte teme importante pe ordinea de zi au fost despre reabilitarea străzilor cuprinse în programul național «Anghel Saligny», construirea creșei de capacitate medie în zona Fuchs, pentru care a fost emis ordinul de începere a lucrărilor, termenul de finalizare fiind 30 iunie 2026. Liderul grupului parlamentar PSD din Senat, domnul Daniel Zamfir, un prieten al Maramureșului și al Sighetului, ne-a dat asigurări că va continua să sprijine demersurile privind dezvoltarea întregii zone”, a declarat Vasile Moldovan.

O veste importantă pentru oraș, care anul acesta celebrează 700 de ani de atestare documentară, este finalizarea Ba­zei sportive din zona Fuchs, recepția investiției fiind estimată în aproximativ două luni.