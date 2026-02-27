Un bărbat, nevoit să stea în frig, după ce angajaţii de la gaz nu i-au desigilat instalaţia, deşi a intrat în legalitate

Un pensionar din Baia Mare a ajuns în pragul disperării după ce a fost decuplat de la reţeaua de gaz pe motiv că nu are detector. Bărbatul ne-a semnalat telefonic că a ajuns să trăiască la fel ca “într-un roman de Kafka”, în frig şi fără să-şi poată face măcar un ceai. De 10 zile, băimăreanul care locuieşte pe strada Victoriei 146 D e nevoit să stea în frig pentru că reprezentanţii societăţii de gaz nu s-au deplasat la faţa locului pentru a-i desigila instalaţia de gaz, deşi omul s-a conformat şi şi-a montat decodor pe propria-i cheltuială, cu o firmă autorizată. Doar că după ce i s-a montat detectorul de gaz i s-a spus că nu are proiect. Bărbatul a dat bani şi pentru proiect, iar acum s-au împlinit 11 zile de când nimeni nu îi mai dă un semn, iar la telefon, angajaţii îl “expediază” rapid, fără a-i da prea multe explicaţii. Băimăreanul spune că a cheltuit în jur de 2.800 lei cu toate procedurile necesare pentru a fi în legalitate. El afirmă că nu mai ştie unde să apeleze pentru că a sunat şi la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, a sunat la firma autorizată care se ocupă de proiect şi care, după spusele lui, ar aparţine unui fost şef de la gaz, dar a telefonat şi la o firmă care se ocupă cu distribuţia gazului. Toţi ridică din umeri, fără să îi ofere o soluţie concretă. Bărbatul e pensionat pe caz de boală, fiind încadrat în grupa 1 de handicap, după ce a suferit un accident vascular. În plus, el spune că pe scara unde locuieşte sunt şi alţi vecini care nu au decodor, dar nu au fost luat “în vizor” ca şi el. Băimăreanul solicită societăţii de gaz să îi desigileze instalaţia pentru a nu mai răbda frig în casă şi pentru a-şi putea prepara un ceai sau mâncare.