A fost aprobată oficial stema municipiului Sighetu Marmației

În cadrul ultimei ședințe de consiliu local din Sighetu Marmației, a fost aprobată oficial stema municipiului. Momentul este unul simbolic, în condițiile în care se pregătește celebrarea a 700 de ani de la prima atestare documentară a orașului.

”Ne dorim ca acest moment aniversar să ne găsească având o stemă recunoscută și aprobată, care să reflecte identitatea, tradiția și continuitatea noastră istorică. Elementele noii steme provin din cea mai veche stemă cunoscută a orașului, datând din anul 1576, refăcută și adaptată conform rigorilor heraldice actuale. Întreaga compoziție are ca semnificație principală afirmarea continuității acestui oraș, vechea capitală istorică a Maramureșului. Smalțul roșu al scutului simbolizează vechea autonomie locală, specifică urbanismului medieval de tip german, subliniind statutul privilegiat și organizarea administrativă distinctă de care s-a bucurat orașul nostru de-a lungul timpului. Capul de bovideu, element central al stemei, face parte din vechea stemă a Sighetului și se regăsește în numeroase reprezentări heraldice din zonă, fiind un simbol al identității locale și al tradiției istorice maramureșene.

Crinul heraldic, prezent și el în vechea stemă, evocă tradiția heraldică franceză a regilor angevini de stirpe napoletană ai Ungariei, care au recunoscut orașul în anul 1326. Acest simbol face trimitere la continuitatea istorică a localității încă din secolul al XIV-lea și exprimă puterea, identitatea, forța materială și spirituală, demnitatea, măreția, credința și ideea de nemurire. Crucea și steaua cu șase raze, elemente tradiționale asociate capului de bovideu în heraldica medievală locală, reprezintă credința locuitorilor și rolul important jucat de maramureșeni în sistemul de apărare medieval. Coroana murală cu cinci turnuri crenelate confirmă rangul de municipiu al Sighetului, marcând statutul administrativ și importanța sa în cadrul județului și al regiunii istorice”, explică Vasile Moldovan, primarul orașului Sighetu Marmației.

În perioada următoare, stema va fi înaintată spre analiză în cadrul Comisiei Naționale de Heraldică, Genealogie și Sigilografie, urmând ca, după obținerea avizului favorabil, să fie aprobată prin Hotărâre de Guvern. Acest demers reprezintă ultimul pas procedural pentru ca simbolul municipiului să capete deplină recunoaștere oficială la nivel național.