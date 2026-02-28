Anul 2026, plin de provocări pentru apicultori

Anul acesta se anunță unul plin de provocări pentru apicultorii din Maramureș. Problema stropirii culturilor cu pesticide interzise de Uniunea Europeană persistă. În plus, o nouă inițiativă legislativă riscă să pună în pericol și mai mare efectivele de albine.

„Am avut îngheț la salcâm ceea ce a dus la pierderi însemnate în producția de miere, cel puțin la mierea din flora spontană. La culturi problemele sunt recurente de mai mulți ani, în sensul că Ministerul Agriculturii continuă să dea acele derogări la stropirea cu substanțe interzise în Uniunea Europeană. Curtea europeană a pronunțat o sentință în sensul că nicio țară nu mai poate da derogări, cu toate acestea România a continuat această politică a derogărilor. Am reușit, zic eu, în premieră să câștigăm un proces cu Ministerul Agriculturii, la Curtea de Apel Cluj. Am reușit să desființăm ultima derogare dată pentru aceste tratamente. S-a judecat la Curtea de Apel Cluj, ulterior la Înalta Curte de Casație”, a declarat Mircea Ciocan, președintele Romapis – Federația Asociațiilor Apicole din România.

La finalul anului trecut, un proiect legislativ prin care se dorește stropirea culturilor cu drona, a pus pe jar apicultorii din țară. Stropitul de la înălțime este interzis prin lege, însă guvernanții au găsit această portiță.

„Ultima provocare cu care ne confruntăm este o inițiativă legislativă prin care se dorește din nou să încalce o directivă europeană, prin care se interzice stropitul de la înălțime, din aer. Nu mai este voie să stropești cu avionul. Acum au inventat stropirile cu drona. Există drone de mare capacitate, până la 200-300 litri cu care vor să facă stropiri. Au găsit o nișă pe piață, că s-ar putea vinde și s-ar putea face un comerț și fermierii ar putea fi interesați de acest demers. Noi am făcut toate demersurile: o scrisoare deschisă către Ministerul Agriculturii, către toți parlamentarii, către comisia de specialitate din Camera Deputaților, să fie foarte atenți când va ajunge acest proiect de lege, că încalcă legislația europeană. Mai sunt rigori foarte mari privind stropirile de la sol, pe care la fel nu respectă nimeni, din păcate. Însă, cu acest mod de a aborda tratamentele fitosanitare, vom avea mult mai multe incidente în care vor pieri efective de albine, decât am avut până acum”, a mai explicat Mircea Ciocan.