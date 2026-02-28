Comuna Lăpuș va avea un Centru Respiro

În comuna Lăpuș urmează să fie ridicat un Centru Respiro, destinat persoanelor adulte cu dizabilități. Conducerea primăriei a anunțat că a fost semnat contractul de finanțare pentru această investiție. Suma depășește 10 milioane lei, iar finanțarea este asigurată prin fonduri europene.

”S-a semnat contractul de finanțare pentru proiectul «Construire centru social de tip respiro și furnizarea de servicii sociale pentru persoane adulte cu dizabilități în comuna Lăpuș», proiect care va aduce multe beneficii comunității, atât prin serviciile oferite, cât și prin imaginea zonei în care va fi construit. Nu ne rămâne decât ca, în curând, să începem implementarea acestui proiect”, a declarat Cristina Buda, primarul comunei.