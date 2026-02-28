Deputatul PSD Maramureş, Crina Chilat, vine în sprijinul cotidianului Graiul Maramureşului

Iniţiativă legislativă pentru accesul echitabil la serviciile de distribuţie a presei tipărite

Deputatul social democrat maramureşean, Crina Chilat, a iniţiat un proiect de lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr. 13/2013 privind serviciile poștale, proiect înregistrat la Biroul Permanent al Senatului în data de 11 februarie 2026. Propunerea legislativă introduce o definiție clară a „publicațiilor cu caracter jurnalistic”, stabilind că acestea sunt publicații periodice tipărite, cu scop informativ sau educativ, realizate sub responsabilitate editorială și în conformitate cu normele europene, inclusiv Directiva (UE) 2019/790. „Am solicitat adoptarea proiectului în procedură de urgență, subliniind necesitatea sprijinirii accesului echitabil la serviciile de distribuție pentru publicațiile jurnalistice, mai ales în contextul în care anumite categorii sociale vulnerabile depind exclusiv de presa tipărită pentru informare. În toată lumea dezvoltată, presa tipărită beneficiază de forme de sprijin public, tocmai datorită rolului său esențial într-o societate democratică”, a subliniat parlamentarul maramureşean. Un număr de 17 editori din întreaga țară au avertizat la finalul anului trecut că introducerea unei taxe de 1,50 lei pentru fiecare ziar distribuit riscă să conducă la închiderea multor redacții, la pierderea a mii de locuri de muncă și la dispariția uneia dintre cele mai credibile surse de informare pentru cetățeni – presa tipărită. Un exemplu elocvent este Graiul Maramureșului, singurul cotidian tipărit rămas în Maramureș, cu o tradiție de peste 35 de ani.