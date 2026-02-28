Muzeul Satului din Baia Mare intră într-o nouă etapă de modernizare

Conducerea Consiliului Judeţean Maramureş a anunţat că a fost aprobată promovarea la finanţare a proiectului Heritage Connect prin care ar putea fi aduse peste 1,1 milioane euro în vederea modernizării infrastructurii Muzeului Satului din Baia Mare.

Asta ar însemna: alei pietonale reabilitate, sisteme moderne de drenaj, rețele de electricitate și iluminat ambiental pe întreaga suprafață, grup sanitar modern, accesibil inclusiv persoanelor cu dizabilități, zone de belvedere și recreere pentru vizitatori. Proiectul are un buget maxim de 1,5 milioane de euro, cu o cofinanțare de doar 5% din partea Consiliului Județean Maramureş. Instituţia maramureşeană este lider de parteneriat, alături de Muzeul Județean de Etnografie și partenerii din Ivano-Frankivsk, Ucraina.