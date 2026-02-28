Primăria Vișeu de Sus vrea să scoată jocurile de noroc din oraș

Primăria Orașului Vișeu de Sus informează cetățenii că, în conformitate cu prevederile OUG nr. 7/2026, adoptată de curând, autoritățile administrației publice locale au competența de a aproba, restricționa sau interzice desfășurarea activităților de jocuri de noroc pe raza localității. În aceste condiții, reprezentanții instituției doresc să scoată jocurile de noroc din oraș, odată ce autorizațiile de funcționare emise deja, vor expira.

”Având în vedere, impactul social al jocurilor de noroc asupra comunității şi necesitatea protejării tinerilor, a persoanelor vulnerabile şi nu numai, Primăria Vișeu de Sus propune ca, odată cu expirarea actualelor licențe și autorizații de funcționare, să nu fie emise autorizații locale pentru desfășurarea activită­ților de jocuri de noroc (inclusiv săli de jocuri și cazinouri) pe raza orașului Vișeu de Sus. Această măsură va fi supusă cât mai curând dezbaterii şi aprobării Consiliului Local Vișeu de Sus, în conformitate cu procedurile legale în vigoare”, a declarat Vasile Coman, primarul orașului. Primăria Vișeu de Sus se numără printre primele administrații locale din județ, care și-a exprimat public intenția de a interzice păcănelele pe raza localității.