Se închide circulația pe str. Barbu Ștefănescu Delavrancea

Municipiul Baia Mare informează cetățenii că, începând de luni, 2 martie 2026, de la ora 9:00, se închide strada Barbu Ștefănescu Delavrancea pentru realizarea lucrărilor la „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în Municipiul Baia Mare – CL 06”.

Lucrările vor fi realizate de compania VITAL, prin constructorul SC DIMEX 2000 COMPANY SRL, cu obligația refacerii zonei afectate la starea inițială. Termenul de finalizare avizat este de 31 august 2026. Circulația va fi permisă pentru riverani.