Trei colecţii de mărţişoare cu trei poveşti diferite, aduse în faţa băimărenilor de artista Ileana Horoba-Danci

Artista ceramist, Ileana Horoba-Danci, se încăpăţânează de 18 ani să aducă în faţa băimărenilor altfel de mărţişoare faţă de cele care se regăsesc de obicei pe tarabele comercianţilor. Sunt mărţişoare unice, cu o poveste aparte şi lucrate cu migală, cu bun gust şi cu dragoste, pentru că, spune ea, “tradiţia se poartă cu stil”. Anul acesta a organizat a 17-a ediţie a târgului “Mărţişor cu Dor”. Ar fi fost a 18-a ediţie, doar că un eveniment de acest gen nu a putut fi organizat din cauza restricţiilor impuse în perioada de pandemie.

Ileana Horoba-Danci este sufletul acestui eveniment deosebit. Este iniţiatoare, organizatoare, dar şi expozantă. Este mereu neobosită în a-şi împărtăşi povestea mărţişoarelor create de ea în propriul atelier. Anul acesta a adus în faţa băimărenilor mărţişoare din 3 colecţii, cu 3 poveşti diferite.

“În materie de mărţişor am făcut ceva nou, o colecţie de păsări care sunt inspirate dintr-un moment pe care l-am trăit acum foarte mulţi ani, la Cucuteni, în Iaşi, o aterizare a unui stol de berze într-o grădină cu nuci. Atunci când stolurile sunt sus, păsările par toate la fel. Când s-au apropiat şi au început să aterizeze pe crengi, efectiv fiecare îşi arăta propria personalitate, felul în care îşi unduia aripile, felul în care îşi mişca corpul. Fiind foarte multe, vreo 50, în lumina de apus a fost un spectacol uimitor care a rămas de atunci pur şi simplu cu mine, deşi sunt atâţia ani de atunci. Şi stând la mine în atelier mi-am adus aminte de această imagine. Am spus că nu e nimic întâmplător şi atunci am făcut câteva mărţişoare, fiecare e unic. Am mai făcut o colecţie de mărţişoare împletite în porţelan, alb roşu, acelea nu mai au nevoie de şnur pentru că l-am împletit direct în porţelan. Sunt broşe care nu mai au nevoie de şnur pentru că e combinaţia alb-roşu. E un mărţişor conceptual, aşa îi spun eu. Şi mai am o colecţie: Peisaj rural, sunt nişte miniaturi care simbolizează nişte geamuri prin care sunt reprezentate scene cu ceea ce văd eu din atelierul meu când beau un ceai sau când stau în meditaţie, căutând inspiraţia: ba două căprioare care pasc în lanul de trifoi de vizavi, ba un fazan care se plimbă, ba o pisică ce doarme leneşă la soare, lucruri de genul acesta care îmi umplu viaţa. Aşa trăiesc eu, aşa retrasă, într-o lume frumoasă care mai există”, relatează Ileana Horoba-Danci.

Nu au lipsit nici mărţişoarele din colecţiile “clasice”. “Oamenii le-au primit cu multă bucurie, la fel le primesc şi pe cele clasice cu care mă joc an de an, cromatic vorbind, dar sunt câteva forme care rămân: coşarul, ghiocelul. Mai am câteva mărţişoare în formă de inimioară, pentru că de iubire în vremurile pe care le trăim avem nevoie cel mai mult. Dacă am iubi mai mult am trăi într-o lume mai plină de linişte, de pace. Inimioara e simbolul perfect pentru ce ne lipseşte”, mai spune artista.

Pe lângă mărţişoarele “cu dor”, Ileana Horoba-Danci a vrut să-şi prezinte şi bijuteriile din porţelan. “Am adus şi ceva bijuterie de autor, dar care e mai mult de prezentare. Preţul e cam mare pentru un eveniment care sărbătoreşte mărţişorul. Şi în general oamenii vin să cumpere obiecte micuţe”, a mai precizat Ileana Horoba-Danci pe care o puteţi contacta pe pagina de facebook pentru a admira minunăţiile ieşite din mâinile sale, dar şi pentru a achiziţiona obiectele ei unice care îţi aduc în suflet o rază de bucurie.