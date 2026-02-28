Vizită a prefectului la Borșa, după incidentul de la spital

De curând, prefectul județului, Florian Sălăjeanu, s-a aflat în vizită la Primăria Borșa, pentru a sta de vorbă cu reprezentanții administrației locale și pentru a căuta soluții la o parte din problemele sensibile cu care se confruntă.

Cu această ocazie s-au purtat discuții și despre situația Spitalului de Recuperare Bor­șa, care s-a aflat în atenția opiniei publice cu diverse scandaluri, în ultima perioadă. Pe lângă problemele interne și cele legate de suspendarea temporară a activității medicale pe anumite secții și specialități, recent, un cadru medical a fost agresat fizic de către un aparținător, în timp ce medicul acorda primul ajutor unui pacient aflat în stare critică.

”Alături de doamna Secretar General Lia Mureșan și consilierul din cadrul Cancelariei, Gabor Bogdan, am avut o întâlnire de lucru la Primăria Borșa, unde am discutat aplicat despre funcționarea administrației publice locale și despre situația de la Spitalul de Recuperare Borșa, inclusiv incidentul petrecut în urmă cu câteva zile, care a generat numeroase reacții în spațiul public. Am analizat cu responsabilitate aceste aspecte, cu obiectivul clar de a identifica soluții eficiente și echilibrate, în sprijinul angajaților unității medicale, dar mai ales al cetă­țenilor care beneficiază de serviciile oferite de Spitalul de Recuperare Borșa”, a declarat Florian Sălăjeanu, prefectul județului.

Pe de altă parte însă, acesta a avut cuvinte de laudă la adresa primarului Sorin Timiș și la modul de funcționare al primăriei.

”Apreciez modul în care este organizată activitatea administrației locale și consider că Primăria Orașului Borșa este una dintre cele mai frumoase și bine organizate primării din județ”, a mai precizat Florian Sălăjeanu.