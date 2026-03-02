Centru Respiro în comuna Cicârlău

În comuna Cicârlău va fi înființat un Centru Respiro, destinat persoanelor cu dizabilități. Proiectul este derulat în parteneriat cu ASSOC și este finanțat din fonduri europene (FEDR și FSE+), în cadrul Programului 2021–2027, Prioritatea P07.

”A fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul «Construire centru social de tip RESPIRO și furnizarea de servicii sociale pentru persoane adulte cu dizabilități» în Comuna Cicârlău. Acest proiect răspunde unei nevoi reale identificate la nivel local – lipsa serviciilor specializate destinate persoanelor cu dizabilități – și va contribui la: creșterea incluziunii sociale; îmbunătățirea calității vieții beneficiarilor; sprijinirea familiilor și îngrijitorilor acestora. Prin acest proiect vom înființa un centru de tip respiro, care va oferi servicii de îngrijire, consiliere și sprijin pentru persoanele adulte cu dizabilități și familiile acestora, contribuind la creșterea incluziunii sociale și la îmbunătățirea calității vieții în comunitatea noastră”, a declarat Sorin Lupșe, primarul comunei Cicârlău.