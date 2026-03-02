Copacii din fața Prefecturii Maramureș devin istorie

Dezbateri aprinse pe paginile de socializare cu privire la tăierea arborilor din faţa Prefecturii Maramureş. Unii băimăreni s-au arătat nemulțumiți de această decizie.

”Dacă treceți acum pe lângă prefectură puteți auzi cântecul drujbelor care defrișează copacii din fața clădirii. S-a încercat, s-a discutat, s-au adus argumente, nu contează. Decizia finală a fost luată. Azi (n. red. vineri) se taie copacii”, a declarat Bogdan Zaharia. Acesta a precizat că arborii sunt tăiați pentru a nu obstrucționa clădirea proaspăt renovată. În locul lor, vor fi plantați alți copaci. Inclusiv viceprimarul municipiului Baia Mare, Pap Zsolt, a avut o intervenție pe această temă.

”Dacă era proiectul Primăriei, nu tăiam. Din păcate, ține de Consiliul Județean, iar cei de acolo văd lucrurile altfel. Oricum este trist. Și mai trist este că doar eu și cu Pinter am «luptat» de mult timp să schimbăm lucrurile, niciun «politician» nu s-a deranjat pentru acest scop. Acum că se taie, vor apărea mulți eroi”, a declarat acesta.

Oficialii Consiliului Județean Maramureș arată că proiectul a fost aprobat în iunie 2024, de vechea administrație, iar indicatorii tehnico-econimici prevăd tăierea anumitor copaci.

”Intervențiile asupra arborilor din fața Palatului Administrativ din Baia Mare fac parte din proiectul amplu de reabilitare și modernizare a clădirii și a spațiilor exterioare aferente. În acest context, specialiștii au constatat că o parte dintre arborii existenți nu corespund noii configurații urbanistice sau afectează fațada clădirii și finisajele acesteia prin proximitatea lor. De asemenea, unii arbori și arbuști sunt necorespunzători din punct de vedere peisagistic sau al amplasării, fapt transpus și în memoriul de specialitate din cadrul documentației tehnice aprobate. Proiectul prevede eliminarea unui număr limitat de arbori maturi (14) și a vegetației neadecvate, concomitent cu reamenajarea completă a spațiilor verzi și plantarea unui număr semnificativ mai mare de arbori (50) și arbuști ornamentali, precum și realizarea de gazon, sisteme de irigații și zone verzi modern amenajate”, precizează reprezentanții CJ Maramureș.