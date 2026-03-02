Cum vrea Borșa să determine turiștii să revină în zonă

Primăria Borșa face demersuri pentru a sprijini dezvoltarea turistică și pentru a determina turiștii să revină în zonă. În această primăvară va fi lansat programul ”Borșa Fidelity Club”.

”Prin lansarea aplicației Fidelity Club Borșa, ne propunem să transformăm experiența turistică într-un circuit integrat de beneficii, în care fiecare noapte petrecută în stațiune devine parte dintr-un sistem de recompensare inteligent și sustenabil. Crearea unui ecosistem digital unitar care să stimuleze sejururile prelungite, să crească rata de revenire a turiștilor și să ofere vizibilitate sporită operatorilor din industria HoReCa locală”, a declarat Sorin Timiș, primarul orașului Borșa.