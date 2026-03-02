Derby adjudecat și ne apropiem de podium

CS Minaur Baia Mare – SCM Politehnica Timișoara 24-22 (12-7)

Victorie clară a handbaliștilor de la CS Minaur în derbyul de duminică, disputat în fața propriilor suporteri, cu SCM Politehnica Timișoara, scor 24-22 (12-7), care îi apropie pe băimăreni la numai un punct de podium.

Băimărenii au dominat partida de la un capăt la celălalt, au condus în permanență, (cu excepția primelor două goluri înscrise de Poli), astfel că succesul din etapa 15 a Ligii Zimbrilor este cât se poate de indubitabil.

Dacă Minaur a arătat că a pregătit confruntarea în cele mai mici detalii, de partea cealaltă Poli a demonstrat contrariul, context în care misiunea celor două puncte s-a simplificat pentru băieții antrenați de Nuno Farelo.

De departe, omul meciului s-a dovedit Darius Makaria, probabil la cea mai bună prestație de când este la Minaur, în dreptul portarului băimărean consemnându-se 18 intervenții, în care sunt incluse și două aruncări de la 7 metri parate. În atac a excelat Tudor Botea, golgheterul întâlnirii, cu 8 goluri, jucător care a găsit soluții de fiecare dată când echipa noastră avea mai mare nevoie.

Oaspeții au fost la conducere doar în debutul derbyului, când au condus cu 0-2, după care gazdele au preluat controlul total și s-au desprins până la cinci lungimi pe parcursul primei părți – 11-6 (24), diferență menținută și la finalul primelor 30 de minute.

Poli revine în joc în partea secundă, când se apropie la două goluri în mai multe momente, însă fără a putea mai mult. Handbaliștii noștri nu au simțit însă pericolul și s-au descurcat de fiecare dată, nepermițându-i adversarului să aspire la un rezultat pozitiv. S-a terminat 24-22, două puncte care propulsează Minaur atât în lupta pentru podium, cât mai ales în grupul echipelor cu pretenții de Europa.

Sala Polivalentă “Las­căr Pană” Baia Mare. Spectatori, aproximativ 1.000. Arbitri: Ninel Costache (București) – Adrian Vasile (Ploiești). Observator FRH: Adrian Lupșa (Reșița). Aruncări de la 7m: 3-3 (transformate: 3-1; au ratat Manojlovic și Kraljevic). Minute de eliminare: 8-10 (în min. 60, Sabou a primit direct cartonașul roșu).

CS Minaur Baia Mare: D. Makaria (18 intervenții, a apărat 2 de 7 m), Terekhov (nu a jucat) – Nagy 4, Stanciu, T. Bo­tea 8, Racolța 2, Pavlov 4 (3 din 7 m), Cumpănici 1, Kotrc 2, Adoreanu Kraiger, Bordeanu, E. Pop, Vujic, Mollino Da Silva 1, L. Sabou 2, Barbul (nu a jucat). Oficiali: Nuno Fa­relo, Mihai Bușecan, Răzvan Pop, Raul Nistor.

Politehnica Timișoara: Pal (7 intervenții), Vasile (3 intervenții) – Andrei, Denysov, Ponciano 1, Sadoveac 2, Kraljevic 3, Szasz 4, Nikolic, Manojlovic 7, Kozakevych, Ravnic, Fenici 3, Trif, Nantes, Vujacic 2. Oficiali: George Buricea, Sorin Sărăndan, Christian Zembrod, Andrei Păiuș, Răzvan Szopka.

Rezultate etapa 15: CSM București – Universitatea Cluj 27-25; AHC Potaissa Turda – ACS HC Buzău 39-33; CSM Vaslui – CSM Constanța 27-27; CSM Sighișoara – Dinamo București 28-32; CS Minaur Baia Mare – SCM Politehnica Timișoara 24-22. CSU Suceava a stat.

Etapa 16: Sâmbătă, 7 martie: CSM Constanța – CSM Sighișoara; SCM Politehnica Timișoara – CSM Vaslui; Universitatea Cluj – CSU Suceava (ora 16.00); ACS HC Buzău – CSM București (ora 17.30, Pro Arena); Dinamo București – AHC Potaissa Turda. CS Minaur Baia Mare stă.