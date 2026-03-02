Derbyul suferinței pierdut la limită

CSM București – Știința Explorări Baia Mare 3-2 (21/25, 25/20, 25/20, 23/25, 15/12)

Meci dramatic în derbyul suferinței dintre CSM București și Știința Explorări Baia Mare. Disputa din cadrul etapei 19 s-a încheiat cu victoria echipei gazdă – 3-2 (21/25, 25/20, 25/20, 23/25, 15/12), deznodământ care a relansat lupta pentru singurul loc retrogradabil.

În urma succesului de vineri, CSM București a egalat Știința Explorări la puncte (7), însă băimărenii se mențin pe locul 10 datorită unui setaveraj superior. De altfel, este extrem de important ca băieții antrenați de Liviu Râpeanu să rămână pe actuala poziție pentru a avea avantajul de a juca un meci în plus pe teren propriu în confruntările decisive pentru stabilirea retrogradatei.

CSM București: Vakulenko 22 p (3 blocaje), Monteiro, Iftime 22 p (4 ași, un blocaj), Lae 7 p, Da Silva 18 p (5 ași, 2 blocaje), Peters 9 p (un as, 3 blocaje), Grădinaru (libero, 63% recepție pozitivă, 42% excelentă). Au mai jucat: Alecu, Biclea 1 p, Zbengheci, Săvoiu (libero). Antrenori: Ionuț Harbuz, Marian Rădulescu.

Știința Explorări Baia Mare: Neamu 6 p (3 blocaje), Piskacek 3 p (un as, un blocaj), Breban 23 p (un as, un blocaj), Tănase 5 p (un as), Ciatău 8 p (6 blocaje), Cheagă 16 p (un as, un blocaj), Urian (libero, 45% recepție pozitivă, 18% excelentă). Au mai jucat: D. Pop 3 p (un as), Badea 5 p (un blocaj), Șugubețu. Antrenor: Li­viu Râpeanu.

Au abitrat: Mihai Co­man și Florin Barbu. Observator FRV: Constantin Ispas (toți din București).