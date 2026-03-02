Investiții finalizate sau în prag de finalizare la Ocna Șugatag

La Ocna Șugatag, e finalizată modernizarea sediului de primărie, autoritățile au renunțat la proiectul de construire a uneia noi. E terminat și un loc de joacă, ba și rețeaua de canalizare, la care urmează recepția, dar investiția e gata, lucrarea func­țională.
La fel, la 99% e și târgul de meșteri populari din Breb, cu bani AFIR. Se mai lucrează, ne spune primarul Ioan Oanea, la canalizarea din Sat Șugatag, ajunsă la 70%, urmează partea cea mai grea, lucrările de-a lungul drumului național 18. Finalizate sunt și reabilitările a două școli cu bani PNRR, la fel două stații de încărcare mașini electrice, ce trebuie conectate doar.

