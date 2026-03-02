Obiective 2026 din Lăpuș, la o semnătură distanță

Comuna Lăpuș se pregătește pentru semnarea contractului de reabilitare a corpului trei al școlii, cu finanțare pentru risc seismic.

Urmează și un centru Respiro, de zi, pentru persoane cu dizabilități, se va face la lacurile de la Zâmbrița, pe drumul spre mănăstirea Râoaia. Semnat e și contractul de reabilitare a iluminatului public pe o porțiune de comună, un altul e în evaluare la AFM. Tot în evaluare e și înființarea unei tabere școlare, în zona terenului de sport. S-au finalizat însă investițiile la canalizarea comunei, parcul central, la fel și captarea suplimentară de apă de pe Râoaia-Minghet, de finalizat a rămas doar reabilitarea școlii.