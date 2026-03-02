Profesori de la liceul din Cavnic, la un curs de formare Erasmus în Italia

Doi profesori de la Liceul Teoretic “Pintea Viteazul” din Cavnic, Dan-Alexandru Criste şi Liviu Petric, au participat în luna februarie la un curs de formare în Bologna, Italia.

Cursul “Metode şi strategii în educaţia nonformală” face parte din proiectul de mobilitate Education Boost with Erasmus+ (n.r. Stimularea educaţiei cu Erasmus+), nr. ref. 2025-1-RO01-KA121-SCH-000313281, finanțat de Comisia Europeană şi care este derulat în cadrul Acreditării Erasmus pentru mobilități în domeniul Educaţiei școlare deținute de Liceul Teoretic „Pintea Viteazul”, Cavnic. În cadrul cursului, cadrele didactice au învăţat să implementeze metode nonformale pentru a crea un mediu școlar mai incluziv și mai prietenos.

Participarea la curs a vizat atingerea obiectivului 3 din Planul Erasmus propus în cadrul acreditării, și anume: creșterea capacității de inovare didactică pentru 50% din cadrele didactice de la nivel gimnazial-liceal prin participarea la cursuri de formare pe metode non-formale (creative, incluzive), în 5 ani de implementare a acreditării.

În cadrul cursului s-au desfăşurat activităţi ce au vizat învățarea unor metode non-formale pentru a le aplica ulterior la clasă, au fost experimentate tehnici de tipul “jocului de rol” pentru a dinamiza atmosfera din clasă. De asemenea, profesorii au fost implicaţi în acţiuni ce au avut în vedere adaptarea și pregătirea activităților de învățare non-formală pentru a funcționa într-un context divers, punând accent pe incluziune, identificarea de asemănări și deosebiri între educația nonformală și cea informală, activităţi menite să întărească cooperarea și lucrul în echipă, simulând modul în care elevii pot colabora mai eficient etc.

,,Participarea mea la cursul Erasmus+ desfășurat în Bologna a reprezentat o experiență de formare valoroasă atât pe plan profesional, cât și personal. Tema educației nonformale mi-a oferit oportunitatea de a descoperi metode interactive, centrate pe elev, pe care le pot integra cu succes în activitatea didactică. Interacțiunea cu profesori din alte țări europene a fost extrem de benefică: schimbul de bune practici, diversitatea perspectivelor și deschiderea către dialog au contribuit la înțelegerea rolului educației nonformale în dezvoltarea competențelor elevilor. Această experiență m-a motivat să promovez mai activ în școala mea metodele participative și colaborative”, a declarat Liviu Petric, profesor de educație fizică.

La rândul său, Dan-Alexandru Criste, profesor de educație fizică/schi a accentuat: ,,A fost prima mea mobilitate Erasmus și vreau să menționez că a fost o experiență extraordinară de care o să-mi amintesc mult timp cu plăcere. Structura, activitățile şi metodele învățate la curs vor duce, sper, la o creștere a atractivității lecțiilor pe care le predau. Pe lângă cursul propriu-zis, faptul că am putut experimenta puțin din cultura și frumusețea celui mai vechi oraș universitar din lumea vestică, Bologna, mă face să mă simt recunoscător.”

Pe durata cursului, cadrele didactice şi-au dezvoltat competențe profesionale: organizarea de activități non-formale pentru diferite niveluri și categorii de elevi; capacitatea de a integra metode de învățare nonformală în orele de predare; diferențierea tehnicilor și abordărilor educației nonformale și informale oferind flexibilitate procesului de predare; dobândirea cunoștințelor necesare pentru a evalua corect rezultatele învățării nonformale și informale, dar şi competențe de comunicare și lingvistice: stăpânirea unor tehnici de prezentare care să stimuleze participarea activă a elevilor și să le crească motivația; competențe de comunicare într-o limbă străină, cursul desfă­șu­rându-se într-un mediu multicultural, limba de comunicarea fiind limba engleză şi competențe culturale, datorită vizitării unor locuri emblematice din orașul gazdă.