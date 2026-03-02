Salvamont Maramureș primește delegația GERA Madrid

În Maramureș au sosit 8 salvatori din structura de salvare montană din Spania, Grupo Especial de Rescate en Altura Madrid (GERA), pentru un schimb de experiență internațional.

”Vizita reprezintă o etapă esențială în consolidarea cooperării internaționale și vizează schimbul de expertiză și bune practici în domeniul salvării montane. Programul delegației spaniole include diverse activități, de la întâlniri cu oficialii județului și participări la evenimente precum Ziua Protecției Civile, până la punctul forte: pregătire comună în Munții Maramureșului și pe domeniile schiabile ale județului. Schimbul de experiență bilateral este crucial pentru optimizarea procedurilor de intervenție și va contribui la standarde mai înalte de siguranță montană”, a declarat Dan Benga, managerul Salvamont Maramureș.