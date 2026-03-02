Secția de Oncologie, modernizată prin proiecte europene

Investițiile în infrastructura Spitalului Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare pentru diagnosticarea și tratarea cancerului continuă. Astfel, în ultimul an, Secția de Oncologie a unității a fost modernizată prin proiecte cu finanțare europeană, beneficiind de aparatură nouă și sisteme performante.

”Ne dorim un control cât mai riguros asupra preparării și administrării tratamentului oncologic, pentru a oferi îngrijire sigură, modernă și adaptată fiecărui pacient. Obiectivul nostru este un control cât mai precis al dozelor, o siguranță crescută pentru pacienți și personal, o monitorizare atentă a fiecărui pas din tratament și o compatibilitate și programabilitate avansată”, arată conducerea spitalului.

Prin aceste proiecte a fost implementat un program informatic pentru prescrierea medicației oncologice, care asigură stabilirea exactă a dozei și a modului de administrare. De asemenea, este posibilă prepararea tratamentelor în Farmacia cu Circuit Închis, conform celor mai înalte standarde (hotă cu flux laminar, sistem automatizat de preparare personalizată). În plus, este asigurată administrarea medicației cu ajutorul infuzomatelor performante și monitorizarea continuă prin Sistem Avansat de Monitorizare, dar și sigilarea în condiții de siguranță a deșeurilor oncologice rezultate din activitate. În plus, pacienții au la dispoziție sisteme de răcire a scalpului pentru prevenirea și reducerea căderii părului în timpul chimioterapiei.