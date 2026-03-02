Succes la scor de neprezentare

Lotus Băile Felix – CS Minaur Baia Mare 0-3 (0-0)

Victorie clară pentru CS Minaur Baia Mare în deplasarea de la Lotus Băile Felix, în primul joc oficial din 2026. În meciul din cadrul rundei 18 a sezonului regulat, derulat vineri, formația antrenată de Romulus Buia a învins la scor de neprezentare, 0-3, după ce la pauză tabela era intactă.

Oaspeții au trecut în avantaj la trei minute de la reluare, atunci când Arsene l-a faultat în suprafața de pedeapsă pe Bu­hai, iar Mureșan a transformat precis de la punctul cu var. Dublarea avantajului a venit abia în minutul 80, în urma unui corner executat de Negrean, portarul Cosma a boxat în capul lui Krausz și balonul a intrat în plasă. Negrean a închis tabela în minutul 90+4 cu un șut din 6 metri, gol la care au mai contribuit Ciocan și Bădici.

CS Minaur Baia Mare: Began – La­zăr (56, Băican), Krausz, Mondragon (84, Ciocan), Fofana (46, Negrean), Mureșan, Chin­de, Bădici, Moga, Dogănoiu (46, Buhai), Tincău (75, Guigui). Antrenor: Romulus Buia.