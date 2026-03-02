Victorie în ultimul minut pentru bihoreni

Crișul Sântandrei – CSM Sighetu Marmației 1-0 (0-0)

CSM Sighetu Marmației s-a întors fără punct din deplasarea de la Crișul Sântandrei și a irosit orice șansă de a mai ajunge în play-off. Formația maramureșeană a pierdut cu un gol încasat în minutul 90+3, după ce adversarul ratase și o lovitură de la 11 metri în prima repriză.

Bihorenii au câștigat cu 1-0, după un meci tensionat, decis în prelungiri.

În minutul 18, gazdele au avut șansa să deschidă scorul din penalty, obținut de Gelu Gitye. Denis Rusu a executat, dar mingea a lovit bara și scorul a rămas 0-0. Când partida părea că se va termina la egalitate, a venit momentul decisiv. În minutul 90+3, Gelu Gitye a executat foarte bine o lovitură liberă de la aproximativ 25 de metri, din partea stângă. Mingea a atins pământul și a intrat la colțul scurt, fără ca portarul Cimpoeșu să mai poată interveni.

CSM Sighetu Marmației: Cimpoeșu – Ciopa, Dobrin, Tomșa, Narh, Basit (90, Negruț), Zimța (79, Brașoveanu), Morakinnyo (79, Bor), Gherasim, Emeriau, Sanogo (67, Oller). Antrenor: Flavius Sabău

Rezultate etapa 18: Sănătatea Cluj – Olimpia MCMXXI Satu Mare 4-1; Lotus Băile Felix – CS Minaur Baia Mare 0-3; SCM Zalău – Unirea Dej 1-0; Sticla Arieșul Turda – Academia de Fotbal Viitorul Cluj 0-3; Crișul Sântandrei – CSM Sighetu Marmației 1-0; Unirea Tășnad – Bihorul Beiuș 4-1.



Etapa 19: Vineri, 6 martie, ora 15.00: Unirea Dej – Sticla Arieșul Turda; Academia de Fotbal Viitorul Cluj – Lotus Băile Felix. Sâmbătă, 7 martie, ora 15.00: Unirea Tășnad – Sănătatea Cluj; Bihorul Beiuș – Crișul Sântandrei; CSM Sighetu Marmației – SCM Zalău; CS Minaur Baia Mare – Olimpia MCMXXI Satu Mare.