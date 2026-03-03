„Știință cu sare și piper. Chimia pe care nu o înveți la școală”, apărută la Editura Corint, 2024 este cartea săptămânii la Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” din Baia Mare. Autor este maramureşeanul Dan Cristian Vodnar. „O carte captivantă, care aduce în prim plan universul fascinant al gastronomiei moleculare, prezentând într-un limbaj accesibil procesele complexe care stau la baza preparării alimentelor. Scrisă cu pasiune de un autor cu expertiză solidă în acest domeniu, cartea oferă informații practice valoroase despre fenomenele asociate cu prepararea alimentelor și o serie de explicații și sfaturi utile, toate validate științific”.