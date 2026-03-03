Centrul de Zi Poienile de sub Munte, reabilitat la standardul nZEB+

În cadrul proiectului de reabilitare a Centrului de Zi Poienile de sub Munte vor fi acordate fonduri suplimentare pentru a atinge standardul nZEB+, anunță reprezentanții DGASPC Maramureș.

”Prin investiții suplimentare asumate în cadrul proiectului, soluția tehnică inițială a fost îmbunătățită, Centrul de Zi urmând să fie realizat ca Tipul IV – 1 centru de zi la standardul nZEB+, față de soluția inițială Tipul I – 1 centru de zi la standardul nZEB. Această etapă superioară de performanță energetică reflectă angajamentul DGASPC Maramureș pentru dezvoltarea unor servicii sociale moderne, sustenabile și adaptate pe termen lung nevoilor persoanelor adulte cu dizabilități. În acest context, între Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș a fost încheiat un nou Act adițional la contractul de finanțare, prin care a fost actualizată valoarea proiectului. Astfel, valoarea totală a finanțării nerambursabile este de 4.258.078,32 lei, din care 3.617.300,67 lei – valoare eligibilă din PNRR (fără TVA) și 640.777,65 lei – valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR, conform bugetului aprobat al proiectului”, au punctat oficialii instituției.

Perioada de implementare a proiectului a fost prelungită până la data de 30 iunie 2026, interval în care DGASPC Maramureș va iniția și derula toate demersurile necesare pentru îndeplinirea cerințelor aferente standardului nZEB+.

”Pentru un centru de zi destinat persoanelor adulte cu dizabilități, funcționarea la standard nZEB+ aduce beneficii semnificative: costuri reduse de operare și întreținere, un confort termic și ambiental superior, un mediu interior mai sănătos și o funcționare predictibilă și sustenabilă pe termen lung, în beneficiul direct al beneficiarilor și al personalului”, mai precizează oficialii DGASPC Maramureș.